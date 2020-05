PUERTO MADRYN (ADNSUR) – El fiscal Jorge Bugueño formuló este martes, cargos para Eduardo Fontalba por “intento de femicidio” contra su ex pareja, a quien atacó la noche del domingo en “La Casa Caracol”, un lugar abandonado frente a la costa de la ciudad de Puerto Madryn.



La vivienda está ubicada en avenida Rawson al 500, frente al mar. Allí convivían la víctima y Fontalba, ambos se encontraban en situación de calle. La noche del domingo 17 de mayo, cuando la mujer fue a retirar sus cosas porque días pasados su ex pareja la había agredido, él la golpeó nuevamente.



“Si no sos para mí te voy a matar”, le gritó, mientras la agarró del cabello y le golpeó en la cara, luego agarró un cuchillo y cuando se lo quiso clavar, la víctima se arrojó desde el segundo piso, logrando escapar y pedir auxilio a un vecino.



La policía llegó al lugar y logró detener a Fontalba, de 50 años. La mujer quedó internada y producto de la agresión, sufrió hematoma bipalpebral, edema de labios, fractura de maxilar, tumoración y hematoma en el dorso y escoriación en el parpado superior derecho, entre otras.



Desde la Fiscalía de Puerto Madryn, aclararon que la pena correspondiente por intento de femicidio va de los 10 a los 15 años de prisión.