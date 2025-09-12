Quiso ingresar a Argentina con un impactante cargamento de cocaína y un detalle sorprendió a todos

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP detectaron un intento de ingresar un cargamento sospechoso en la frontera entre Paraguay y Argentina, a través del Paso Fronterizo Internacional Posadas-Encarnación. La operación se llevó a cabo durante la noche en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

Durante la inspección, los agentes notaron un comportamiento nervioso y evasivo por parte del conductor, un hombre paraguayo, lo que motivó una revisión más exhaustiva del vehículo. Gracias al uso de un escáner, detectaron la presencia de objetos no habituales dentro del tanque de combustible, ubicado en el baúl de la camioneta.

LA SORPRESA

La carga encontrada llamó la atención por un detalle particular en los paquetes, que ahora se convierte en un elemento clave dentro de la investigación en curso. El conductor quedó detenido y la causa está bajo la órbita del Juzgado Federal de Posadas.

Sin embargo, descubrieron más de 16 kilos de cocaína. La droga estaba escondida en el tanque de combustible y tenía un detalle particular, cada paquete llevaba impreso un logo con forma de delfín. El caso quedó bajo investigación de la Justicia Federal.

Cabe recordar que el pasado jueves 11 de septiembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia se desplegó un operativo denominado “viento blanco” donde encontraron 20 kilos de cocaína con la misma marca generando sospechas.

DROGA ESCONDIDA EN EL TANQUE

Con respecto a este caso, usaron un escáner y detectaron bultos no habituales en el tanque de combustible, ubicado en el baúl. Allí encontraron:

15 ladrillos de cocaína

Envueltos en cinta amarilla

Con un delfín en bajorrelieve

Peso total: 16,698 kilos

Valor estimado: $202 millones

EL CONDUCTOR, DETENIDO

El conductor quedó detenido y la causa está en manos del Juzgado Federal de Posadas, que lo investiga por contrabando agravado de estupefacientes en grado de tentativa. La droga y el vehículo también fueron secuestrados.

EL MISTERIO DEL DELFÍN EN LOS PAQUETES

Cada ladrillo tenía el logo de un delfín estampado, un sello que ya había aparecido en otros operativos anteriores.

“Ese sello característico del delfín fue hallado en, al menos, cuatro operativos realizados anteriormente por las fuerzas federales en distintas zonas, por ello desde el Gobierno se lo endilgan al clan Castedo”. Sin embargo, no hay certezas absolutas sobre a quién pertenece esa “marca”.

UN CLAN O UNA IMITACIÓN

Algunos investigadores no descartan que otras organizaciones puedan estar utilizando ese logo:

“Ese color en los paquetes suelen marcar el grado de pureza de la droga: son de alta calidad, arriba del 90% y de producción peruana, de mayor concentración y firmeza. Ese código lo comenzó a usar un clan en Perú y otro lo llevó a Bolivia.” “La diferencia de tamaño es claro indicio de que provienen de dos laboratorios diferentes.”

EL ROL DE CASTEDO

“Los logos se usan para distinguir al proveedor de la cocaína, es decir, del laboratorio en el que se produce. Hay algunos indicios que indican que, además de distribuidor, Castedo podría ser dueño de un laboratorio, pero no pudo ser comprobado. Él distribuía a España, Bélgica e Italia, no abastecía el mercado local.”

“La cuña la pone el productor, no el intermediario. Y el que pone la cuña está pensando en otro negocio, no en abastecer Argentina.”

Desde la justicia federal tampoco descartan que el delfín sea parte de una maniobra para confundir: “Podría tratarse de una pista falsa plantada por los narcotraficantes para confundir a las autoridades” o incluso de un “robo de marcas”, es decir, que otros narcos estén usando símbolos ajenos.

ANÁLISIS QUÍMICO PARA SABER MÁS

“En realidad todo suma: el packaging y los logos. Pero el nivel superior es tener el análisis que te permita determinar la firma química de la cocaína. Con esto tendrías nivel de certeza para comparar con otras cargas y establecer hipótesis de mayor nivel. La concentración y pureza se determina con cromatógrafo y con espectrometría.”

“Parece como si se tratara de distribución random que nunca llega a destino. Si se trata del mismo distribuidor, la está perdiendo por todos lados”, señalaron los investigadores.

GOLPE MILLONARIO AL NARCOTRÁFICO EN COMODORO: 20 KILOS DE COCAÍNA, ARMAS, DINERO Y CUATRO DETENIDOS

Tras cinco meses de una exhaustiva investigación, la Policía del Chubut concretó un fuerte golpe al narcotráfico con el secuestro de 20 kilos de cocaína, valuada en unos 600 millones de pesos, la detención de cuatro individuos además del secuestro de armas, un millón de pesos, dólares y otras monedas, balanzas de precisión y cuatro vehículos, lo que permitió desbaratar una banda que operaba en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El operativo "Viento Blanco", que arrojó en las últimas horas contundentes resultados, se inició en el mes de mayo tras corroborar una denuncia sobre dos hombres que se dedicarían a la venta de sustancias del tipo prohibidas en distintas viviendas del barrio Stella Maris de la ciudad petrolera.

Durante las tareas de pesquisas se advirtió además que estas personas se vinculaban con otro individuo domiciliado en barrio LU4 quien se abastecía de droga de los denunciados primero y la revendía bajo la modalidad delivery. En ese marco es que se llevaron a cabo vigilancias desde puntos fijos y exhaustivos seguimientos; a raíz de los cuales desde la Unidad Fiscal se gestionaron ante el Juez Federal de turno, órdenes de allanamiento, registros vehiculares y secuestros; junto a detenciones.

CONTUNDENTES RESULTADOS

En uno de los domicilios se hallaron 15 envoltorios con cocaína y 700.000 pesos en efectivo. En la vivienda del presunto proveedor se encontraron 19 paquetes tipo "ladrillo" de cocaína, marcados con un delfín, junto con otras bolsas de sustancia compactada. Otros elementos incautados fueron 74.280 pesos en efectivo, 136 dólares, 120 pesos bolivianos. También una balanza digital, un arma de fuego tipo pistola marca “Bersa” modelo “Thunder 9”, dos cargadores -uno con 17 diecisiete cartuchos a bala calibre 9x19mm-, y el restante con 15 cartuchos a bala 9x19 mm; junto a otro cartucho calibre 44.

Además en la misma casa, los efectivos secuestraron dos bolsas con cartuchos a bala en el interior, conteniendo una de ellas seis cartuchos a bala calibre 40 con inscripción S y W, y la otra 16 cartuchos calibre 38 inscripción SPL CBC y un cargador con inscripción PB calibre 9mm, cinco cartuchos a bala de calibre 9mm inscripción “SP 9x19”, un cartucho a bala de calibre 40 con inscripción “S y W – SP”, un cartucho a bala calibre 44 con inscripción “Mag SP”, y un cartucho a bala calibre 9mm inscripción 9x19 SP punta azul.

Asimismo en el procedimiento se secuestró un vehículo Ford Mondeo. Y otro auto que se recuperó fue un VW Vento.

Las autoridades policiales efectuaron además un tercer procedimiento en una casa del barrio LU4 de la ciudad petrolera, donde se identificaron a dos personas, y se secuestraron tres recortes de nylon, una balanza digital de precisión, correaje policial con pistolera, porta cargadores y porta esposas, además de un teléfono celular.

Asimismo y en virtud que el investigado fue hallado en vía publica el ocupante de la vivienda a quien se lo interceptó a bordo de un vehículo Toyota Corolla y se lo detuvo además de identificar a una mujer que lo acompañaba.

En ese marco fue que además se secuestraron dos teléfonos celulares, siete envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato cocaína, entre otros elementos.

Paralelamente a las diligencias de allanamiento se procede a interceptar en la calle Gatica y Avenida Hipólito a otro vehículo, en este caso un Fiat Cronos, procediéndose al secuestro de un teléfono celular y la suma de 194.450 pesos y 20 dólares. Y en función que el auto no era conducido por uno de los individuos que era buscado, es que desde la Unidad Fiscal se impulsa solicitud de allanamiento para el inmueble del conductor, medida que una vez ordenada por el Juez de turno arroja también importantes resultados.

Concretamente se allanó una casa en el barrio Stella Maris, donde se identifican a cuatro personas y se secuestran tres teléfonos celulares.

Participaron del operativo, personal de la División Drogas de Comodoro Rivadavia, personal de Guardia Infantería URCR, personal de Comisaría Seccional Tercera y Grupo Especial de Operaciones Policiales, entre otros, destacándose la participación del comisario Nelson Daniel Debis, jefe de la División Drogas de Comodoro Rivadavia.

Las cuatro personas detenidas quedaron alojadas en dependencias policiales y a disposición del Juzgado Federal interviniente a la espera de la audiencia de control de detención.

La intervención fue ordenada por la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Fiscal Andrea Whity, el Fiscal General Theodoro Nürnberg y bajo la coordinación de la Fiscal General Verónica Escribano en conjunto con el Ministerio Público Fiscal Federal. Las medidas fueron autorizadas por el Juez Federal de Garantías.

