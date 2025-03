El miércoles por la tarde, se vivió una jornada tensa en Buenos Aires, en el marco de las protestas de los jubilados contra el ajuste frente al Congreso, cuando un fotógrafo que registraba los incidentes con la policía resultó gravemente herido.

El hombre, según pudo registrar un video, se encontraba de cuclillas intentando tomar una foto, cuando recibió el impacto de un objeto en su cabeza y cayó al suelo. Enseguida fue socorrido por los manifestantes que se encontraban junto a él y trasladado al mencionado centro médico.

La víctima fue identificada como Pablo Grillo, un fotógrafo de 35 años, quien recibió un golpe en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno y fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía.

Su estado de salud es grave por estas horas. La lesión que sufrió requiere de una intervención quirúrgica dado que, según pudo saber La Nación, el hombre habría sufrido una fractura en el cráneo y la pérdida de masa encefálica tras ser impactado, y estaría en una condición delicada con pronóstico reservado.

Desde el hospital solicitaron dadores de sangre, de cualquier tipo y factor, para el fotógrafo.

QUIÉN ES PABLO GRILLO, EL FOTÓGRAFO GRAVEMENTE HERIDO

Pablo, de 35 años, es un fotógrafo independiente que vive en el municipio bonaerense de Lanús y que se dedica a la fotografía y a la realización de documentales.

En su cuenta personal de Instagram, el joven se describe como militante del kirchnerismo “ contemporáneo a Néstor/Cristina y eso es algo hermoso que much@s comprenden... entre amores y odios ”, y según indicaron desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), donde es alumno, sería militante del partido Nuevo Encuentro, una fuerza política liderada por el exdiputado nacional Martín Sabbatella.

En su cuenta de Instagram, además, posee imágenes de un viaje a Brasil de por lo menos cuatro años atrás; una en la que se lo ve posar junto al cantante de cumbia villera El Pepo, y diferentes historias destacadas en favor de la política de Cristina Kirchner, con publicaciones resubidas de distintas cuentas de redes sociales afines al peronismo.

PEDIDO DE RENUNCIA

Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) se solicitó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presente su renuncia tras la brutal agresión que sufrió el fotógrafo por parte de las fuerzas de seguridad.

“Ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica”.

“Hoy aRGra exige al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra”, indicaron al respecto.

