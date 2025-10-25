El reconocido rescatista de Cutral Co, Luis Zúñiga, llega a Comodoro Rivadavia para sumarse a la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja que permanece desaparecida hace hoy ya dos semanas, tras salir desde la ciudad petrolera rumbo a la localidad de Camarones.

La camioneta en que se transportaban fue hallada días después en el marco de una serie de rastrillajes a pie en inmediaciones en Rocas Coloradas. El vehículo estaba encajado en la greda, con sus pertenencias en el interior y sin rastros de ellos.

Las autoridades de Búsqueda de Personas, así como familiares, confirmaron la llegada de un especialista desde la provincia de Neuquén en las últimas horas, y que se sumará a la búsqueda de la pareja.

Se trata de Luis Zúñiga, quién cuenta con una amplia trayectoria en búsqueda y rescate de personas, tanto en la Patagonia como en otras provincias del país y es el único profesional de la salud en Argentina certificado como “Instructor de Enfermeros Tácticos de Combate”, título otorgado por la Fundación Enfermeros Militares de Colombia, segùn publica La Mañana Neuquén (LMN).

Durante los últimos años, ha participado en numerosos operativos de rescate. Entre ellos, la recuperación del cuerpo de un vecino de Sauzal Bonito que cayó al río Neuquén; el rescate de un criancero accidentado en cerro Bandera, y la localización de un menor secuestrado por su padre en Añelo.

Además, en febrero de 2025 integró el equipo que combatió los incendios en Valle Magdalena, donde aportó sus conocimientos en cartografía satelital, asistencia sanitaria, conducción 4x4 y trabajo en montaña, además de colaborar en primera línea de fuego realizando tareas de enfriamiento.

El profesional en rescate llegará a la zona de búsqueda acompañado de todo su equipamiento técnico, entre ellos un kayak inflable (packraft) y una antena satelital para asegurar conectividad en zonas aisladas.

“La idea es empezar a recorrer y a descartar, más allá de que anduvo mucha gente trabajando, rastrillando. Todo se hace con técnica”, anticipó en diálogo con Radio Fuego.

El hombre, quién es enfermero, se desempeña actualmente en una empresa de emergencias médicas que presta servicios en el yacimiento Águila Mora. Ante la solicitud de que llegue a la zona, es que se debió pedir la intervención del secretario general del gremio, Marcelo Rucci, con el fin de liberarlo de sus funciones laborales para permitirle finalmente viajar a Chubut.

NECESITAN DRONES

La hija de Juana, Aldana Botha, hija de Juana, expresó su angustia en las redes sociales a dos semanas de la desaparición de su madre y su pareja: “Tiene que aparecer”.

En su posteo, confirmó la llegada de Luis Zúñiga e hizo un pedido específico : “Necesitamos drones que detecten temperatura para poder buscar”.

Quienes puedan colaborar deben comunicarse al : 297-4609060.