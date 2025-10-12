En las últimas horas, encontraron a Pedro, el nene de 5 años que estaba desaparecido, secuestrado por su padre, Pablo Laurta. Cabe recordar que el hombre está acusado de doble femicidio. Según se supo, el caso comenzó el sábado 11 de octubre por la mañana cuando Laurta ingresó a la vivienda de su expareja, Luna Giardina, de 24 años, en el barrio Argüello de Córdoba.

Según la investigación, Laurta disparó a Luna en la cabeza y también asesinó a la madre de la joven, Mariel Zamudio, en un hecho que conmocionó a todos. Tras el doble femicidio, escapó con su hijo, activando el protocolo nacional Alerta Sofía para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos.

Encontraron al nene de 5 años que había desaparecido tras el femicidio de su madre y de su abuela

Detrás de este brutal crimen se oculta un largo historial de violencia de género. Luna Giardina había logrado escapar de Uruguay hacia Córdoba junto a su hijo hace tres años, tras denunciar a Laurta por un intento de ahorcamiento. Pese a contar con un botón antipánico, no pudo activarlo el día del femicidio.

En sus redes sociales, Laurta se mostraba como un férreo activista antifeminista, vinculado al grupo “Varones Unidos”, y expresaba discursos misóginos que cuestionaban la justicia con perspectiva de género.

EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos permitió la captura de Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, y de secuestrar a su hijo de cinco años, Pedro. El niño fue rescatado sano y salvo, y la imagen de su abrazo con una agente que lo puso a salvo se viralizó, generando un profundo alivio en una comunidad conmocionada.

Laurta fue detenido en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, cuando intentaba organizar un traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay, su país de origen. La rápida acción policial frustró su fuga y puso fin a una intensa búsqueda que había comenzado el sábado tras el doble crimen.

El rescate de Pedro, que tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), fue uno de los momentos más emotivos del operativo. El niño fue puesto bajo el cuidado de personal policial femenino y, en una imagen que recorrió las redes sociales, se lo ve abrazando a una de las agentes con una sonrisa que simboliza el fin de una terrible pesadilla. “El niño está en buen estado”, confirmó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, a cargo de Gerardo Reyes, quien lidera la investigación.

