Quién es Alejo 'Shishi' Warles, el fundador de 'Al Ángulo TV' que fue detenido por la policía

La investigación sobre la retransmisión ilegal de contenidos deportivos en Argentina sumó un capítulo central esta semana con la detención en Paraná de Alejo Leonel Warles, conocido como “Shishi”. El joven está señalado como el creador y administrador de Al Ángulo TV, una de las plataformas más utilizadas en la región para acceder a partidos de fútbol y competencias de Fórmula 1 sin autorización.

El operativo fue coordinado entre la División de Delitos Informáticos de San Isidro y la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal. Los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos puntos de Paraná, donde los agentes secuestraron teléfonos, computadoras, dispositivos tecnológicos y billeteras virtuales que se habrían usado para sostener el funcionamiento del sitio y la aplicación.

Al Ángulo TV ofrecía acceso gratuito a transmisiones deportivas que en el circuito legal solo podían visualizarse mediante servicios pagos o canales oficiales . Según fuentes de la investigación, la plataforma alcanzó gran masividad al expandirse con una aplicación APK para Android, lo que permitió que usuarios de toda Latinoamérica pudieran acceder desde sus teléfonos.

La detención de Warles fue presentada por las autoridades como un golpe a la piratería digital en el ámbito deportivo. Se trata de una problemática que genera pérdidas millonarias en derechos de transmisión y que afecta tanto a los clubes como a las empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación que adquieren esos derechos de forma legal.

El caso también volvió a poner en discusión los límites de la regulación en materia de consumo digital de contenidos deportivos. Mientras algunos usuarios recurrían a Al Ángulo TV como alternativa gratuita, las empresas y los organismos oficiales denunciaban un esquema que atentaba contra la competencia y perjudicaba la inversión en la producción audiovisual.

En los próximos días, la Justicia deberá determinar la situación procesal de Warles y establecer si existen más personas involucradas en la operación del sitio. Las autoridades no descartan que hubiera colaboradores técnicos en otras provincias o incluso en el exterior, dada la magnitud del tráfico que llegó a registrar la plataforma.

Quién es Alejo Warles, el fundador de Al Ángulo TV

Alejo Leonel Warles, conocido en el mundo digital como “Shishi”, es un joven oriundo de Paraná, Entre Ríos, que alcanzó notoriedad por ser el creador de “Al Ángulo TV”, una de las principales plataformas ilegales de transmisión de eventos deportivos en la Argentina. A través de esta página y de una aplicación para Android, ofrecía sin autorización partidos de fútbol y competencias de Fórmula 1, atrayendo a miles de usuarios que buscaban ver contenidos pagos de manera gratuita.

La operación de “Shishi” se sustentaba en una red de al menos 14 dominios espejo, lo que le permitía sortear bloqueos judiciales y prolongar la vida útil de la plataforma. Su modelo de monetización estaba basado en la publicidad informal, lo que exponía a los usuarios a riesgos como virus informáticos, malware y el robo de datos personales . La magnitud del negocio ilícito lo convirtió en un referente de la piratería audiovisual en el país.

