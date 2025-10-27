Continúa en avance, la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela, que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

En las últimas horas, el fiscal Adrián Arribas dispuso la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota”, acusado de ser el autor intelectual del grave hecho, mientras se encontraba preso en la Alcaldía Cavia, en Palermo. De esta forma, son 11 personas los arrestados en el caso.

Zabaleta Cubas estaba detenido por narcotráfico y a la espera de ser extraditado a Perú, pero su implicancia en los asesinatos de las jóvenes suspendió momentáneamente su traslado. Según informaron fuentes judiciales, el juez Fernando Pinos Guevara hizo lugar al pedido de detención del fiscal.

El hombre ya fue imputado por múltiples delitos graves. Entre ellos, “privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”. Se prevé que este martes 28 de octubre sea indagado.

La investigación avanzó tras testimonios de mujeres detenidas por narcotráfico. Una de ellas declaró bajo identidad reservada que los diez detenidos en la causa actuaron bajo las órdenes de Zabaleta Cubas. Celeste Guerrero, otra de las detenidas que pidió acogerse a la figura de arrepentida, lo identificó como “Papá” y relató:

“Todos decían que ‘Papá’ era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes”.

LA DETENCIÓN DE OTRA IMPLICADA

El pasado sábado 25 de octubre por la noche, también fue arrestada Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro, señalada como la persona que eliminó los celulares de las víctimas y que conocía de antemano los crímenes.

La mujer, de 37 años, fue arrestada por la Policía Bonaerense en un domicilio del barrio porteño de La Boca, con autorización de un juzgado de rogatorias. Durante el procedimiento se le secuestraron dos teléfonos celulares, que ahora serán peritados.

Mujica, de nacionalidad argentina y con domicilio en la Villa 1-11-14, fue indagada este sábado al mediodía, pero se negó a declarar, confirmaron fuentes judiciales. La mujer es además tía de Florencia Ibáñez, otra de las detenidas en la causa, que se declaró arrepentida ante los fiscales.

La pareja de Sotacuro fue mencionada por un nuevo testigo que declaró el viernes ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. Este testigo la señaló como parte activa del negocio narco y aseguró que Mujica habría ordenado a su sobrina borrar el contenido del teléfono de Sotacuro para eliminar pruebas.

Los investigadores sospechan que Mujica participaba en la recepción, corte y distribución de cocaína junto a su pareja, apodado “El Duro” o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14. Por otra parte, la mujer se negó a declarar ante el fiscal Arribas.

EL TRIPLE CRIMEN

El triple femicidio se produjo luego de que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez recibieran una oferta para asistir a una fiesta, donde supuestamente les pagarían 300 dólares por su presencia. El viernes 19 de septiembre, las jóvenes subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las llevó desde La Matanza hasta Florencio Varela.

El 24, la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo en el patio de una casa en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Las autopsias confirmaron que habían sido torturadas y asesinadas.

Según la hipótesis fiscal, el brutal crimen se habría producido luego del robo de un cargamento de droga perteneciente a la banda.

Los detenidos son: Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, Matías Ozorio, Magalí Celeste Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Daniela Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Tony Janzen Valverde Victoriano, Mónica Mujica y Joseph Freyser Zabaleta Cubas.

