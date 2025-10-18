Agustín Ezequiel Fresco, un médico de 36 años y oriundo de la localidad de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, murió en un trágico accidente tras caer desde el mirador Dos Cóndores, desde una altura de entre 30 y 40 metros, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén, en Santa Cruz.

El trágico accidente ocurrió este jueves. La víctima había estudiado Medicina en Rosario y se había especializado en Clínica Médica y Endocrinología, desempeñándose profesionalmente en el Hospital Italiano Centro, Sanatorio Plaza y Sanatorio Aliare.

El joven era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la selección argentina femenina de vóley, “Las Panteras”.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

De acuerdo con autoridades de Parques Nacionales, Fresco realizaba una excursión de trekking cuando, por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio y cayó, provocando su muerte instantánea.

El hecho remite a otros episodios trágicos en la zona: el verano pasado, tres turistas indios fallecieron durante una excursión en balsas en el Río de las Vueltas, también cerca de El Chaltén. En aquella ocasión, 18 personas participaban de la actividad y tres de ellas no sobrevivieron pese a la rápida intervención de bomberos, Prefectura, Gendarmería y Protección Civil.

El papá de Antonella Aybar reveló un dato oculto sobre el novio que mató a su hija: “Te la estás mandando”

El rescate del cuerpo fue realizado por una patrulla del Grupo Especializado de Alta Montaña de la Gendarmería Nacional, junto con agentes de la Administración del Parque Nacional Los Glaciares zona norte, según publica Infobae.

El Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de El Calafate dispuso actuaciones preliminares y el traslado del cuerpo al puesto sanitario local, mientras que la autopsia fue realizada por el Cuerpo Médico Forense de Santa Cruz.

El trágico hecho se suma a los múltiples riesgos que presentan las excursiones en la región de El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares, donde la altura y la geografía requieren precaución constante y seguimiento de las indicaciones de seguridad.