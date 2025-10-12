Quién era el joven de Comodoro que murió en un trágico accidente de tránsito en Chaco

Las comunidades de Resistencia, Comodoro Rivadavia y la Policía del Chaco atraviesan una jornada de profundo dolor tras confirmarse la muerte de un joven agente que permanecía internado en estado crítico desde el 2 de octubre.

El uniformado había resultado gravemente herido al ser embestido por una camioneta en la intersección de las avenidas Belgrano y García Merou, en un hecho que generó gran conmoción en la capital provincial.

El siniestro ocurrió durante la noche de aquel miércoles cuando el policía circulaba en su moto Bajaj Rouser NS200 y fue impactado por una Ford F100. Según los primeros informes policiales, el conductor del vehículo escapó del lugar sin asistir a la víctima.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

El joven fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando con múltiples fracturas, un traumatismo encefalocraneano severo y heridas de consideración en el tórax y el rostro. Permaneció internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y bajo observación constante del personal médico. A lo largo de los días siguientes fue sometido a varias cirugías reconstructivas, pero su estado empeoró en las últimas horas y finalmente falleció el sábado por la mañana.

Horas después del atropello, la policía localizó la camioneta involucrada en una vivienda de Resistencia. El propietario, un hombre de 43 años, se presentó voluntariamente ante la comisaría y quedó detenido por orden de la fiscalía interviniente. Los peritajes continúan para establecer las causas exactas del siniestro y determinar si hubo exceso de velocidad o consumo de alcohol por parte del conductor.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

El agente fallecido fue identificado como Ángel Aníbal Peña, de 26 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, Chubut. Hacía algunos años se había radicado en Resistencia, donde desarrollaba su carrera dentro de la Policía del Chaco. Compañeros de la fuerza lo recordaron como un joven comprometido con su trabajo y de fuerte vocación de servicio.

Peña había ingresado a la institución con la convicción de servir a la comunidad. En los últimos meses había participado en operativos de patrullaje preventivo y acciones de asistencia vecinal. Su entorno lo describía como una persona solidaria, cercana a sus compañeros y muy querida en la dependencia donde prestaba funciones.