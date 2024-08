Quién era el empleado que alquiló una avioneta y la estrelló contra la empresa que lo habría despedido

FATAL ACCIDENTE Una avioneta se estrelló contra una fábrica y el piloto murió tras el impacto: se trataría de un ex empleado Según trascendió en las últimas horas, se trataba de un hombre de 30 años que tenía pocas horas de vuelo y era ex empleado de la empresa. La principal hipótesis sostiene que la víctima había sido despedido hace poco tiempo y no tenía permiso para volar.