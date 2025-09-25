El pasado miércoles por la tarde quedó marcado por la tragedia en las rutas cercanas a Puerto Madryn, cuando un violento choque frontal entre un automóvil y un camión cisterna terminó con la muerte de un hombre.

El siniestro vial se produjo minutos antes de las 17:00 horas, generando una gran movilización de los servicios de emergencia y obligando a cortar la transitada Ruta Provincial N° 2 por aproximadamente tres horas.

IDENTIFICARON AL HOMBRE QUE MURIÓ EN EL TRÁGICO ACCIDENTE

El accidente ocurrió en un tramo conocido por el alto tránsito de vehículos pesados y particulares, precisamente en el asfalto de la Ruta Provincial N° 2, muy cerca de la rotonda que la une con la Ruta Provincial N° 1. Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

Por circunstancias que aún se investigan, un automóvil Honda que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras de sobrepaso chocó directamente contra un camión de gran porte que transportaba combustible y se dirigía hacia la Ruta N° 1.

Según informaron desde la policía local, el impacto fue de tal fuerza que el conductor del automóvil salió despedido del vehículo y murió prácticamente en el acto por las graves heridas sufridas. La víctima fue identificada como Aníbal Gabriel Gómez, reconocido kinesiólogo de la ciudad portuaria.

Por su parte, el camionero sufrió lesiones leves y dio negativo en el test de alcoholemia aplicado tras el choque. Los daños materiales fueron severos, quedando el Honda con destrucción total y el camión con daños visibles en la zona del impacto.

Inmediatamente tras el siniestro se desplegó un operativo de emergencia en el lugar que contó con la participación de la policía provincial y los bomberos voluntarios de Puerto Madryn. La presencia de bomberos fue fundamental debido a que uno de los vehículos implicados era un camión cargado con combustible, por lo que se tomaron estrictas medidas para prevenir riesgos de derrame o posibles incendios.

Durante varias horas, el corte total de la Ruta N° 2 fue dispuesto para permitir que los peritos de la policía científica realizasen las labores de recolección de evidencia, análisis de la posición de los vehículos y búsqueda de indicios como posibles marcas de frenada que puedan aclarar la dinámica del accidente. La ruta estuvo interrumpida por cerca de tres horas, causando demoras y desvíos en el tránsito.

Actualmente, la investigación judicial sigue su curso para determinar con precisión las causas que provocaron la colisión y establecer responsabilidades.

Con información de Diario Jornada, editada y redactada por un periodista de ADNSUR