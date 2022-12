Querían quedarse con su casa: Atada de pies y manos, encontraron sin vida a una mujer de 75 años

Una mujer fue identificada como Yolanda Guillermina Navarro (75), fue hallada este pasado domingo por un sobrino en su domicilio de la calle Castañón al 800, del barrio San Carlos, de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

La jubilada fue hallada asesinada y atada de pies y manos en su casa. Si bien no descartan que haya sido un robo, los investigadores procuran determinar si los atacantes querían quedarse con la propiedad ya que la víctima vivía sola, informaron este lunes fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, los uniformados constataron que unos de los barrotes de una ventana trasera correspondiente a la habitación de Navarro había sido violentado con una barreta.

Crimen en Puerto Madryn: detuvieron a un adolescente y a su novia por la muerte de una mujer de 86 años

Se trata de una propiedad de tres pisos, con una terraza en el último y un local en alquiler en la planta baja. Varios de los ambientes del domicilio registraban un gran desorden, pero no se informaron faltantes, por lo que los pesquisas no están aún seguros de que se haya cometido un robo, aunque no lo descartan.

Lo que llamó la atención de los pesquisas es que en el interior de la vivienda estaban las llaves y los ingresos cerrados, por lo que todo indica que el o los ladrones escaparon por la misma ventana violentada por la que entraron.