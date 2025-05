José Luis Colla Davalos, un joven de 21 años, fue asesinado a tiros en su casa del partido bonaerense de Florencio Varela el pasado 25 de abril, en un hecho que conmociona a la comunidad y que tiene como principal acusado a su suegro, Julio Ricardo Maidana, quien continúa prófugo.

La tragedia comenzó con una frase desesperada: “Pa, vení, me quiso pegar”, que Milagros Maidana, novia de José Luis, le dijo a su padre por teléfono. La pareja, que llevaba al menos dos años en un noviazgo conflictivo, había decidido terminar la relación esa misma noche. La joven había ido a la casa que compartían para recoger algunas pertenencias, pero lo que debía ser una despedida terminó en una fatalidad.

Según testimonios y la reconstrucción judicial, no hubo una discusión violenta previa entre José Luis y Milagros. Fue la madre de la chica, Alejandra Coronel, quien presenció todo y declaró ante la Justicia que José Luis había intentado agredir a su pareja, motivo por el cual Milagros llamó a su padre. Sin embargo, familiares y testigos desmienten esa versión y aseguran que Maidana no quería que el joven se fuera de la casa, que pertenecía al abuelo de la víctima.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Cuando Maidana y Coronel llegaron a la vivienda, el hombre disparó sin mediar palabra contra su yerno, quien recibió tres balazos, uno de ellos en el cuello, que resultaron letales. El joven cayó herido en el piso mientras los vecinos escuchaban los disparos y llamaban a la Policía. El suegro de la víctima huyó en un Volkswagen Vento gris y hasta ahora no ha sido localizado.

José Luis fue trasladado al Hospital Mi Pueblo por familiares y vecinos, pero murió pocas horas después a causa de las heridas.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El fiscal Hernán Daniel Bustos Rivas, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 5 de Florencio Varela, abrió una investigación por homicidio y emitió una orden de detención urgente contra Maidana, quien permanece prófugo. La DDI local trabaja para dar con su paradero.

La familia de José Luis se presentó como particular damnificada y exige justicia, denunciando que tanto la novia como su madre fueron cómplices del crimen y que se trató de una emboscada planificada. Yanina, hermana de la víctima, aseguró que José Luis no era violento y que la relación había terminado la noche anterior. También denunció que Maidana llegó gritando y no dejó salir a José Luis de la casa antes de dispararle por la espalda.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Los allegados describen a José Luis como un joven trabajador, amable y muy querido en su barrio y entorno laboral, sin antecedentes de violencia y con una sonrisa permanente que lo caracterizaba. Su muerte ha causado conmoción y un fuerte pedido de justicia en Florencio Varela