La historia del hombre que pescó un tiburón de 115 kilos: "Tardamos entre 40 y 50 minutos para poder sacarlo"

Julio Molina tiene 40 años y hace 20 se dedica a la pesca de cazones, un hobby que terminó convirtiéndose en un sustento para su familia, ya que hace cinco años no puede trabajar por un problema en la cadera que lo obligó a colocarse una prótesis. El viernes este vecino de Caleta Olivia pescó un cazón de 115 kilos y rompió su propio récord, tras una lucha difícil de casi una hora. "Pensé que se me iba porque lo arrimé a la orilla dos o tres veces y me disparaba un poco para adentro", admitió a ADNSUR.

Por Fredi Carrera