En la madrugada del pasado viernes, un vehículo perteneciente al juez del Juzgado de Familia N°2 de Río Gallegos, Antonio Andrade, fue incendiado intencionalmente en la calle Mascarello al 100.

El incidente ocurrió después de que el juez dictara una medida cautelar en una causa de violencia intrafamiliar, lo que sugiere que el ataque fue una respuesta violenta a la decisión judicial.

El hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana, cuando los vecinos que viven en la zona alertaron a la Comisaría Primera de Río Gallegos sobre un auto envuelto en llamas. Al llegar al lugar, la policía de Santa Cruz detectó que se trataba de un Renault Megane que había sido completamente incendiado en su parte trasera y que tenía los vidrios rotos.

Además, al costado del vehículo, encontraron un mensaje amenazante que decía: "Mis derechos, femip…, poné hora y lugar y nos cag... a trompadas". Este mensaje fue dejado por el agresor, aunque inicialmente no estaba claro a quién iba dirigido.

El auto fue rápidamente identificado como propiedad del juez Antonio Andrade, lo que llevó a la teoría de que se trataba de un ataque intencional contra él. La asociación fue casi inmediata: se trataba de una amenaza vinculada a una medida cautelar que había dictado el magistrado en una causa de violencia intrafamiliar en el barrio Bicentenario.

Unas horas después del episodio, cerca de las 6 de la mañana del mismo viernes, un operativo policial finalizó con la detención del sospechoso. El hombre, cuya identidad no fue revelada, llegó a su casa a bordo de una moto y fue demorado preventivamente por los policías. La jueza de instrucción de turno, Soledad Díaz Román, ordenó que el acusado del ataque y la amenaza quedara detenido. También ordenó el secuestro de la moto y del casco del acusado, así como dispuso que fuera sometido a una evaluación médica para determinar su estado físico y psicológico.

El juez Antonio Andrade calificó el ataque hacia su auto y la posterior amenaza como un hecho "grave y peligroso" y aseguró que se trata de “una tragedia en el sentido personal e institucional”. Andrade sostuvo que el agresor es una persona con "afectación de su salud mental, nula coherencia y cero conciencia de su estado". "Nos pone en peligro, puso en peligro a todos los que intervinieron en la causa, los puso en riesgo, no solo a mí”, agregó en declaraciones con el medio local La Opinión Austral.

"Es un desconcierto. Nunca se espera que se llegue a este punto con las decisiones. Es la primera vez que me pasa algo tan violento", destacó Andrade sobre los más de 10 años que lleva adelante como juez de familia. Para el juez, el incendio contra su auto “es un límite que se pasó” y alertó sobre la gravedad del asunto: "Intentó quemar el auto, podría haber explotado al lado de un poste de luz, podría haber sido más grave".

Además, al referirse al mensaje encontrado al costado de su vehículo, Andrade dijo que se trató de una “cédula de notificación, por lo que fue un acto anónimo". "No está en sus cabales, es una amenaza. No es la primera vez que sucede. Nos ha llenado el mail con insultos, improperios y mensajes irreproducibles. Me aparté de la causa el viernes", reveló la víctima.

El juez de Río Gallegos comentó que analiza la posibilidad de ser parte de la causa por los daños sufridos por el agresor e insistió: "He sido víctima de un ataque muy violento".

Con información de La Opinión Austral y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR