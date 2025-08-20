El pasado domingo 17 de agosto, un ladrón de 16 años murió durante un violento asalto a un policía que regresaba a su casa. Mientras que su cómplice escapó y continúa prófugo. El hecho ocurrió en Los Hornos, La Plata. Allí, dos delincuentes intentaron robarle a un efectivo.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas en la calle 68, entre 135 y 136, cuando un policía de 29 años, que se desplazaba de civil en una moto junto a su pareja, fue interceptado por dos ladrones armados. Según fuentes oficiales, los delincuentes lo amenazaron y trataron de robarle sus pertenencias.

Al identificarse como policía, uno de los asaltantes apuntó contra el efectivo, quien respondió con disparos. Uno de los proyectiles impactó en el menor de los ladrones, quien resultó herido de gravedad en la zona de la cintura. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, se conoció que murió horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Según se conoció, pese a ser solo un adolescente, el ladrón contaba con varios antecedentes penales. Entre ellos, pasos recientes por la Comisaría Tercera de Los Hornos, por casos de robo calificado y tentativa de robo.

En este contexto, en las últimas horas se viralizó la particular despedida realizada por familiares y amigos del adolescente muerto: prendieron fuego su moto, esa que lo acompañaba todos los días en la calle.

El video rápidamente se viralizó a través de Instagram y Facebook. En las imágenes se ve cómo un grupo de personas rodea la moto y la enciende en llamas, mientras se escuchan gritos, llantos y mensajes dedicados al joven fallecido.

Lejos de ser un simple vehículo, la moto en estos contextos representa mucho más. Particularmente en aquellos atravesados por la cultura carcelaria o “tumbera”, la moto simboliza la vida en la calle: rapidez, libertad, resistencia y también, en muchos casos, supervivencia.

En tanto, quemarla es un acto de cierre. Una manera de mostrar que esa persona ya no volverá a andar las mismas calles.

La muerte del adolescente de 16 años no solo dejó dolor, sino también una fuerte carga de enojo. Muchos mensajes compartidos en redes expresaron bronca contra la Policía, a quienes algunos acusan de estar detrás o ser responsables de la muerte del joven.

Entre las frases más repetidas se leía “gorra hdp”, una expresión despectiva que en la jerga callejera refiere directamente a los efectivos policiales. Este tipo de mensajes refleja la tensión constante entre algunos sectores y las fuerzas de seguridad.

LA DOLOROSA DESPEDIDA DE LOS AMIGOS DEL LADRÓN

Luego de conocerse el trágico hecho, los amigos del adolescente asesinado en un intento de robo sorprendieron a todos y reaccionaron a través de redes sociales. Allí publicaron emotivos posteos para despedir al joven.

“Vola alto ladrón Tkm hrm. Cuídate y dame fuerzas. Allá arriba nos cruzamos hermano. Se muere quien se olvida honty, siempre en mi corazón hrm”, escribió uno de ellos.

“Mal ahí compañero, te me arrebataron de las manos honty hermano mío. Te voy a extrañar rey, eras una re persona. Mirá cómo te vinieron a dar gorra hdpt manga giles. Hermano, cuídame de allá arriba”, lanzó otro.

Con información de A24, redactada y editada por un periodista de ADNSUR