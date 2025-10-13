Quedó libre el conductor que atropelló y mató al nene de 11 años en una ruta de Chubut

Este lunes por la mañana se llevó a cabo la audiencia de control de detención por el accidente fatal ocurrido el pasado domingo en la ruta 25, a la altura de Paso de Indios, que terminó con la muerte de un niño de 11 años.

Según informó la fiscal general Mariana Millapi, acompañada por el funcionario de fiscalía Rubén Kholer, el hecho ocurrió alrededor de las 11:35 cuando L.A. conducía una Fiat Strada con destino a Esquel, acompañado por su esposa. Al llegar al kilómetro 366, en la zona conocida como plaza del triángulo, el conductor no redujo la velocidad y atropelló al niño que se encontraba en inmediaciones de la ruta.

El personal que intervino halló al menor tendido sobre la banquina del lado opuesto de la calzada, mientras que el vehículo estaba detenido en la margen derecha con daños visibles en el capot y la patente doblada.

El niño fue trasladado en ambulancia al hospital local y luego derivado a Trelew por la gravedad de sus lesiones, pero en el camino, en la localidad de Las Plumas, sufrió una descompensación y falleció.

Al conductor se le realizaron pruebas de alcohol y otras sustancias que arrojaron resultados negativos. La fiscalía calificó el caso como homicidio culposo , conforme al artículo 84 bis del Código Penal, y no se ordenaron medidas de coerción.

El juez Marcelo Nieto Di Biasse dispuso la apertura de la investigación y notificó al imputado para que radique domicilio, de cara al proceso judicial que continuará.

DOMINGO TRÁGICO Y DOLOR EN EL FÚTBOL INFANTIL

El nene de 11 años era oriundo de Trelew y jugador del equipo Manchester Junior del barrio Moreira. Falleció mientras participaba de un torneo de fútbol.

Según informó la policía, por causas que están siendo investigadas, un vehículo impactó al menor cuando cruzaba la calzada. Una pareja que estaba presente en el lugar brindó asistencia inmediata, y rápidamente se dio aviso al personal sanitario que trasladó al niño en ambulancia hasta el Hospital de Las Plumas.

La comunidad local expresó un profundo dolor y repudio por este trágico episodio que enluta el fútbol infantil de la región. Aunque inicialmente se había iniciado una colecta para cubrir los gastos del traslado del cuerpo a Trelew, desde Chubut Deportes informaron que dichos gastos, así como los de sepelio, ya fueron cubiertos.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría de Distrito Paso de Indios, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, personal médico y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que continúan trabajando en la causa para esclarecer los detalles del accidente.