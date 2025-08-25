En un hecho que conmocionó a Comodoro Rivadavia, una mujer identificada como Maira Remolcoy, de aproximadamente 36 años, falleció este lunes a primeras horas de la mañana en un grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan B. Justo.

Según las primeras investigaciones, la responsabilidad del siniestro habría recaído en el conductor de un automóvil Volkswagen Gol, vehículo donde viajaban hasta ocho personas.

EL TRÁGICO ACCIDENTE EN COMODORO RIVADAVIA

El choque se produjo alrededor de las 6:30 hs, en una zona neurálgica de alta circulación vehicular en la ciudad. El accidente involucró a dos vehículos: un VW Gol tres puertas y un Fiat Siena. Según las declaraciones del referente de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, Víctor Alvarado, ambos vehículos presentaban daños materiales severos, señal de la magnitud del impacto.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, encontraron una escena caótica con varios heridos y cierta confusión respecto a la cantidad de ocupantes en los autos. Tras una evaluación rápida, confirmaron que en el VW Gol viajaban ocho personas, todas ya fuera de los vehículos, algunas por sus propios medios y otras en estado de shock.

Lamentablemente, Maira Remolcoy falleció en el lugar del impacto. La mujer era madre de dos hijos y se encontraba sentada en el asiento delantero del VW Gol, sobre las piernas de un joven acompañante del conductor, quien también viajaba en el mismo automóvil. Esta situación de sobreocupación y la distribución del espacio en el vehículo es un dato clave en la investigación por la gravedad de las consecuencias.

Entre los pasajeros heridos, uno presentaba traumatismo de tórax y una posible fractura de clavícula, siendo trasladado en estado prioritario al hospital regional, a donde también fueron llevados los demás lesionados en ambulancias enviadas rápidamente por los servicios de emergencia. Con el correr de las horas se conoció que varios de ellos sufrieron heridas de consideración que serían de gravedad.

HOMICIDIO CULPOSO: LA DETENCIÓN DEL DUEÑO DEL VW GOL

Las primeras medidas investigativas establecieron la probable responsabilidad del conductor del VW Gol en la colisión, derivando en su inmediata detención.

De acuerdo a lo que informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el conductor enfrenta una acusación provisoria de “homicidio culposo agravado”. La Oficina Judicial determinará en los próximos días la fecha y horario para la audiencia de control de detención y la apertura formal de la causa.

La presencia de ocho personas en un VW Gol, un automóvil pequeño, pone en evidencia posibles irregularidades en la ocupación del vehículo, un elemento central para las autoridades que podrían influir en la calificación legal del hecho.

Este accidente sirve como un trágico recordatorio de la importancia de respetar las normas de seguridad vial y de la urgente necesidad de políticas que garanticen la integridad de todos los ciudadanos en las vías urbanas.