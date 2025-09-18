Un importante operativo policial y judicial se desplegó este jueves en la meseta de Neuquén, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en estado de descomposición dentro de una cantera. El hecho ocurrió en un sector administrado por la empresa BASAA Ingeniería Ambiental, a menos de 1.000 metros del Complejo Ambiental Neuquén (CAN).

De acuerdo con las primeras informaciones, el hallazgo fue realizado por el conductor de un camión, quien se encontraba retirando áridos de la cantera cuando advirtió la presencia del cuerpo. Según trascendió, la víctima sería una mujer joven y presentaría un estado de descomposición de más de 48 horas.

Intervención de la Justicia y despliegue policial

En el lugar trabajan efectivos de la Policía y del Ministerio Público Fiscal (MPF). La fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, se hizo presente en la zona para coordinar las diligencias y preservar la escena. También participaron funcionarios municipales, como parte de las tareas iniciales de intervención.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en que se produjo la muerte y si la víctima fue trasladada hasta allí. Mientras tanto, el área permanece custodiada con un fuerte operativo para evitar el acceso de personas ajenas a la investigación.

Qué dijo la empresa BASAA

La empresa a cargo del predio emitió un comunicado oficial en el que confirmó el hecho. “En el día de la fecha, aproximadamente a las 9.45, personal del Complejo Ambiental Neuquén encontró un cuerpo sin vida en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples dentro del complejo”, señalaron.

Además, destacaron que se siguieron los pasos previstos en el protocolo interno: “De manera inmediata, y conforme a los procedimientos establecidos, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran interviniendo en el lugar”.