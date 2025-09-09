Qué se sabe del cuerpo que encontraron en un río patagónico

Este lunes al mediodía, la ciudad de Carmen de Patagones se vio sacudida por la confirmación de una noticia que se temía desde hacía días: el cuerpo de Cristian Leonardo Procoppo, de 45 años, fue encontrado flotando en el río Negro, en inmediaciones de las calles Mitre y Fagnano, sobre la margen norte.

El hallazgo fue advertido por un vecino que alertó a las autoridades al ver un cuerpo en el agua cerca del muelle de lanchas, en la zona conocida como “Pasaje del tambor”. De inmediato, Prefectura Naval Argentina y efectivos policiales desplegaron un operativo que incluyó cortes de tránsito y la llegada de numerosos curiosos.

Reconocimiento de la familia

El momento más doloroso se vivió cuando tres hermanas y un hermano de Procoppo se acercaron al lugar y confirmaron su identidad por la vestimenta. Testigos relataron escenas de profundo dolor en la ribera, donde los familiares se fundieron en abrazos tras el reconocimiento.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

Posteriormente, arribó personal de Policía Científica y un médico forense para certificar el deceso. Una ambulancia trasladó el cuerpo al Hospital Pedro Ecay, donde se realizará la autopsia antes de su traslado a la morgue judicial.

Quince días de búsqueda

La desaparición de Procoppo había sido denunciada el 24 de agosto en Viedma, luego de haber sido visto por última vez al salir de un local nocturno ubicado en México y Caseros. Las cámaras de seguridad lo registraron caminando en dirección al río Negro.

Desde el 27 de agosto, Prefectura Naval encabezó un operativo que incluyó embarcaciones oficiales, colaboración de vecinos con lanchas privadas y rastrillajes en un amplio radio entre los puentes Basilio Villarino y el ferrocarretero. En los últimos días, la búsqueda se había concentrado en la zona del kilómetro 18 de la Ruta 1, sin resultados hasta este lunes.

Conmoción en la Patagonia: encontraron los cuerpos del tío y su sobrino que habían desaparecido

Investigación en curso

El hallazgo del cuerpo de Procoppo puso fin a más de dos semanas de incertidumbre. La autopsia será clave para determinar las circunstancias de su muerte.

La investigación judicial continuará en la órbita bonaerense, con intervención de autoridades de Carmen de Patagones y de Viedma. Mientras tanto, allegados del trabajador de la carne expresaron su desconcierto, asegurando que llevaba una vida normal y que nada hacía prever este desenlace.