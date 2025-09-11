Qué se sabe del accidente en Centenario y cuál es el estado de los heridos

Un violento accidente de tránsito se registró el miércoles por la noche en el casco viejo de Centenario y dejó a dos jóvenes motociclistas heridos, uno de ellos con fractura expuesta y el otro con pérdida de piezas dentales. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en la esquina de Ingeniero Ballester y Maipú, cuando una moto impactó contra un Fiat Palio conducido por una joven de Cinco Saltos.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información oficial, ambos vehículos circulaban en la misma dirección, por calle Ingeniero Ballester en sentido este-oeste. El choque se produjo cuando el auto intentó girar hacia calle Maipú, momento en el cual fue impactado por detrás por la moto. El estruendo fue tan fuerte que despertó a los vecinos de la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta, personal de Tránsito Villa Obrera y dos ambulancias del Hospital Natalio Burd, además de bomberos voluntarios. También se presentó el director de Seguridad del municipio, Claudio Pistagnese, para supervisar el operativo.

Estado de los heridos

Los motociclistas, de 19 y 15 años, circulaban con casco reglamentario, aunque no lograron evitar las lesiones al caer sobre el asfalto. El mayor sufrió una fractura expuesta y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde permanece en el sector de traumatología. “Aún no tenemos el certificado médico oficial que confirme el tipo de fractura y su ubicación”, señaló el comisario Damián Jorquera.

El adolescente, en tanto, recibió un fuerte golpe en la boca que le provocó la pérdida de varias piezas dentales, por lo que también quedó bajo observación médica.

Mientras tanto, la conductora del auto resultó ilesa y el test de alcoholemia dio negativo. La División de Tránsito se encargó de realizar las pericias accidentológicas y la policía dispuso cortes preventivos en la zona para garantizar la seguridad.