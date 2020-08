RAWSON (ADNSUR) – Este jueves quedó aprobada en la Legislatura provincial la ley de renegociación de la deuda de Chubut. Del total de 27 diputados, 25 se manifestaron a favor, uno estuvo ausente y solo un legislador votó en contra. Se trata de Sebastián López representante de Juntos por el Cambio.

Tras la sesión en la que casi de forma unánime se sancionó la normativa que habilita al gobierno provincial a sentarse con los bonistas para prorrogar vencimientos hasta 2025, López explicó sus argumentos para no acompañar el proyecto. Al respecto, afirmó que el gobierno provincial no solo paga sueldos con retraso sino que “no hay ni una sola obra, no hay expectativa , ni plan económico que podamos vislumbrar, por eso no fue mi acompañamiento”.

Y aseguró que cualquier desendeudamiento o reestructuración que no esté acompañado de un plan económico con metas fiscales, con reglas claras de crecimiento y desarrollo, que bajen el gasto “es pan para hoy y hambre para mañana. No voy a acompañar una decisión que realmente una pastillita de cal que no soluciona el problema”, dijo.

López además se refirió al informe del ministro de Economía, Oscar Antonena, donde se habla de una plan de achique del gasto que tiene que ver con el empleo público, el diputado cuestionó que “siempre son promesas, pero en la realidad no hay acción concreta que baje el gasto, que solucione los problemas estructurales de los empleados públicos, los comerciantes, los pobladores de la meseta o del interior de Chubut”.

Y agregó: “Hay muchas cosas que este gobierno tiene que dar explicaciones y un plan económico que nos permita salir del pozo en el que estamos”.