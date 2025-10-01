Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en horas de la tarde en Lima, Perú, en el marco de un pedido de captura internacional por ser sindicado como el autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela , en la provincia de Buenos Aires.

Durante siete días, fuerzas de seguridad argentinas y peruanas siguieron sus movimientos. Pequeño J era el objetivo prioritario de Interpol Argentina. Su error fue subestimarlos: cruzó la frontera en un camión Volvo cargado con pescado, escondido entre cajones, sin cambiar ni siquiera el celular que usaba en Argentina.

Ese pequeño descuido fue suficiente. La línea telefónica permitió rastrear sus pasos desde Bolivia hasta Pucusana, un distrito costero al sur de Lima. Allí lo interceptaron. Lo bajaron del camión, lo redujeron por la espalda y él, sin resistencia, dijo su nombre completo, según publica Clarín.

Ozorio, su socio, había escapado antes hacia Perú con documentación falsa, mientras otro cómplice, Lázaro Víctor Sotacuro, era detenido en Bolivia. Con uno atrapado y el otro localizado por el teléfono, el círculo se cerró rápido.

La pista más fuerte apunta a un ajuste de cuentas: una de las jóvenes asesinadas habría robado tres kilos de cocaína a la organización.

Pequeño J no es un improvisado. Es la tercera generación de una familia criminal dedicada al narcotráfico y al sicariato. Su padre fue asesinado en 2018 en Trujillo; su abuelo también estuvo ligado al negocio. Él siguió el legado, pero cometió errores que lo llevaron directo a las esposas.

QUÉ FUE LO QUE DIJO SOBRE EL CRIMEN

Las cámaras de distintos medios periodísticos ya lo esperaban en la entrada de la Dirección Antidrogas de Perú. Apenas bajó del móvil policial, alcanzó a lanzar una frase al aire: “Nos están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”.

Del otro lado, los periodistas insistían. “¿Algo que decirles a su familia?”, preguntó uno. “Que tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, respondió desafiante el acusado de liderar el brutal triple de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

CAMINO A LA EXTRADICIÓN

Tras su captura, tanto él como Ozorio fueron llevados a la sede policial peruana. Interpol Argentina ya inició los trámites para traerlos de vuelta. En Buenos Aires, el fiscal Adrián Arribas los indagará por triple homicidio calificado: alevosía, ensañamiento, premeditación y femicidio.

Mientras Ozorio será expulsado del país por haber ingresado ilegalmente, Pequeño J quedará detenido en Perú hasta que avance el proceso de extradición.

De prófugo a esposado frente a las cámaras, el narco que intentó escapar escondido en un camión de pescado terminó atrapado por su propio descuido.