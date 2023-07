Este lunes se conocieron datos del crimen que conmueve al país. Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años fue asesinado por su mejor amigo, otro compañero de escuela de 14 años de edad.

El hecho sucedió en la localidad de Laboulaye, Córdoba. El chico había desaparecido el pasado jueves y las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, lo mostraron junto a su mejor amigo.

Tras una intensa búsqueda, el domingo 2 de julio fue hallado muerto, en una casa abandonada, a tan solo 100 metros de la escuela a la que asistía.

Luego su amigo de 14 años confesó el brutal crimen y fue trasladado a un centro penal juvenil para su “cuidado”, señaló el Poder Judicial de Córdoba. Asimismo, confirmaron que es inimputable, debido a su edad.

“El adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba”, destaca el comunicado del Poder Judicial.

LA AUTOPSIA PRELIMINAR

Según informó Clarín, la autopsia fue realizada por Ana Laura Peiovich, forense de Río Cuarto. En este sentido, los datos preliminares arrojaron que el chico de 14 años, recibió más de 10 golpes en su cabeza.

De esta forma, falleció producto de un traumatismo de cráneo. Además, tras el contundente ataque, sufrió un daño encefálico, ocasionado su muerte al instante.

LA PALABRA DE LA FAMILIA

“Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención”, señaló Mariela Flores, mamá del chico asesinado.

Asimismo, responsabilizó a la escuela, por no dar aviso, ante la ausencia de su hijo, pese a que la bicicleta estaba estacionada en el patio de la escuela.

“Este psicópata lo que hacía era embarrar la cancha para no llegar al cuerpo de Joaquín. Es un cínico. Yo quiero cadena perpetua, a mí no me interesa que tenga 14 años”, remarcó Flores en diálogo con C5N.

Respecto a las imágenes que circularon, la mujer indicó: “El comisario dice que vuelve porque se le hacía la hora del colegio. Se ve que se le cae el teléfono, él volvió al colegio normal con el teléfono de mi hijo. Es un cínico, un psicópata de 14 años. Resulta que este psicópata a metros de la escuela había dejado el cuerpo de su amigo” reveló Flores.

Por su parte, Martín Sperani, padre de la víctima agregó: “No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”.