El hecho ocurrió en mayo pasado; sin embargo, esta semana trascendió la detención de una azafata de Aerolíneas Argentinas que fue sorprendida intentando abordar un vuelo hacia Miami con un cargamento de joyas, monedas de oro y una decena de teléfonos iPhone, modelos 12 en adelante. El valor total de lo incautado superó los 47.000 dólares.

En el marco de la investigación, se allanó su domicilio y le encontraron 93.000 dólares y 15.000 euros. Al momento de declarar, la trabajadora de 64 años manifestó que, básicamente, llevaba todo como un favor a un amigo, que los teléfonos, incluso, eran para reparar.

El juez en lo penal económico Diego Amarante la imputó por el delito de contrabando. Este tipo de delitos en Argentina puede tener penas: en el caso de contrabando simple: pena de 2 a 8 años de prisión, y en contrabando agravado (por ejemplo, si lo comete un funcionario público, si el valor supera un monto determinado, si se emplea transporte aéreo o si hay ocultamiento especialmente preparado), las penas van de 4 a 10 años de prisión.

El contrabando de oro es un fenómeno recurrente en la Justicia argentina, un fenómeno que mezcla lingotes y monedas de curso legal con las joyas de la abuela, que mezcla a tripulantes de cabina con turistas y grandes turbios del hampa. Hubo casos más silenciosos que el de la azafata y mucho más grandes.

El pasado 2 de abril, tres sospechosos oriundos de La Plata con pasaje de Turkish Airlines a Sao Paulo, Brasil, despacharon ocultos en sus maletas “cuatro cadenas de eslabones dorados que registraron un peso total de 1.192 gramos, cuyo valor en Aduana, al día del procedimiento, alcanza los US$ 123.065,88”, asegura un documento judicial al que accedió Infobae.

En enero de 2024, una mujer y un hombre, también en Ezeiza, parecían apresurados por abordar un vuelo de Ethiopian hacia Hong Kong mientras les revisaban sus valijas. La PSA les encontró tres kilos de lingotes de oro en sus maletas, ocultos en paquetes de yerba mate.

El 11 de enero de 2022, otros dos sospechosos con pasajes de Air France a París enfrentaron los rayos X del sector de preembarque. Los sospechosos no eran argentinos: sus pasaportes eran franceses y británicos. Llevaban en sus mochilas 67 monedas de oro fino, tasadas por la División Control y Fiscalización de Aduana en 60.000 dólares. Llevaban también un interesante surtido de billetes: dólares, euros, pesos uruguayos y hasta de Singapur. Tal como la azafata, terminaron imputados en la Justicia en lo Penal Económico.

En Argentina, la pena por un caso como el de la azafata dependería de cómo se encuadre jurídicamente la conducta.

Si hablamos de contrabando —porque intentó sacar del país bienes sin declararlos—, la figura está regulada por el Código Aduanero (Ley 22.415).

Contrabando simple: pena de 2 a 8 años de prisión.

Contrabando agravado (por ejemplo, si lo comete un funcionario público, si el valor supera un monto determinado, si se emplea transporte aéreo o si hay ocultamiento especialmente preparado): pena de 4 a 10 años de prisión.

En este caso, al tratarse de una empleada de una aerolínea y por el valor elevado de la mercadería (USD 47.000), es probable que se considere contrabando agravado, que también puede incluir inhabilitación especial para ejercer cargos o trabajos vinculados al transporte aéreo.