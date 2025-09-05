Puerto Madryn: confirmaron la prisión preventiva a un hombre por intento de homicidio tras una brutal pelea vecinal

Un hecho de extrema violencia conmocionó a Puerto Madryn tras un enfrentamiento entre dos familias que derivó en graves lesiones a un hombre y en la imputación de tentativa de homicidio.

La Justicia provincial confirmó la prisión preventiva de Omar Alejo Jaramillo, señalado como el autor del ataque que dejó a Mauricio Chavero internado en el Hospital Isola con pronóstico reservado y riesgo de vida.

El episodio se registró durante la madrugada del martes, alrededor de las 02:30, en inmediaciones de una vivienda ubicada sobre la calle Julián de Castro al 100. De acuerdo con la investigación preliminar, un grupo de personas llegó hasta la casa de una familia vecina portando elementos contundentes como fierros, cuchillos, bloques y piedras. Según las actuaciones judiciales, los agresores arrojaron objetos contra la vivienda, provocando destrozos en la propiedad y desatando un violento enfrentamiento.

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que Jaramillo arrojó un bloque de ladrillo que impactó de lleno en la cabeza de Chavero, quien cayó al suelo inconsciente. El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico con hemorragias internas, lesiones que pusieron en riesgo inmediato su vida. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Isola, donde ingresó en estado crítico y permanece internada bajo estricto control médico. El informe forense elaborado por la doctora Vanina Botta confirmó la gravedad del cuadro.

Ante la magnitud del hecho, la fiscal María Eugenia Vottero y el funcionario de Fiscalía Lautaro Volpi formularon cargos contra Jaramillo por tentativa de homicidio, solicitando la prisión preventiva mientras avanza la investigación. La jueza Patricia Asaro hizo lugar inicialmente al pedido y dispuso la medida cautelar, que luego fue revisada y confirmada en una nueva audiencia por los jueces Horacio Yanguela y María Inés Bartels.

Los magistrados consideraron acreditados los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, dado el nivel de violencia desplegado y la gravedad de las consecuencias para la víctima. Con ese fundamento, ratificaron que Jaramillo permanezca privado de la libertad mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

En paralelo, la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir con precisión cómo se desencadenó la pelea entre las dos familias y quiénes participaron de los ataques. Vecinos de la zona declararon que los enfrentamientos entre ambos grupos arrastran antecedentes de disputas previas, lo que habría motivado la escalada de violencia de esa madrugada.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal.