Pruebas “muy contundentes” y un detenido: así avanza la causa por el transfemicidio de Azul Semeñenko

El Ministerio Público Fiscal (MPF) trabaja contrarreloj para formular cargos contra el hombre detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko, hallada sin vida el 15 de octubre en un canal de Valentina Norte, en Neuquén capital. El acusado, de 59 años, fue arrestado el sábado tras un allanamiento en su vivienda del barrio Belgrano, donde se secuestraron elementos clave que lo vincularían directamente con el crimen.

En conferencia de prensa, el fiscal jefe Agustín García sostuvo que las pruebas reunidas son “muy contundentes” y que el MPF se encuentra en condiciones de formular cargos formales. “La evidencia es sólida y nos permite sostener sobradamente la acusación”, afirmó.

La audiencia de imputación, prevista inicialmente para este lunes a las 11, fue postergada a pedido del abogado defensor que asumió la representación del detenido durante la noche del domingo. El MPF anticipó que solicitará la prisión preventiva por la gravedad del hecho y los riesgos procesales detectados.

El operativo que marcó un punto de inflexión en la investigación se realizó el sábado a primera hora, bajo la orden del juez de garantías Cristian Piana y la coordinación de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. Durante los allanamientos —en una vivienda del bajo neuquino y en un vehículo particular vinculado al acusado— se secuestraron objetos, registros fílmicos y muestras biológicas que serán peritados por el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo Médico Forense.

Según explicó García, las videofilmaciones y los elementos hallados en el domicilio permiten acreditar que ese lugar habría sido la escena del crimen. Además, confirmó que el vehículo secuestrado fue utilizado para trasladar el cuerpo de Azul horas después del asesinato.

Un crimen de odio con perspectiva de género

El fiscal García calificó el hecho como un transfemicidio, y remarcó que desde el primer momento se aplicaron los protocolos de la UFEM y las normativas internacionales sobre violencia hacia personas trans. “Nuestra hipótesis es que se trata de un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima”, señaló.

El Código Penal argentino, en su artículo 80, contempla esta figura como homicidio agravado cuando la víctima es asesinada por su identidad de género. Por ello, el acusado será imputado bajo esa calificación, que prevé penas de prisión perpetua.

El detenido, de 59 años, fue capturado en su domicilio de Neuquén capital. Según confirmó el MPF, no hay indicios de participación de otras personas, y tampoco existía un vínculo previo entre él y la víctima. El fiscal García precisó que el hombre tuvo imputaciones por otros delitos, aunque sin condenas firmes, y que no opuso resistencia durante el arresto, colaborando con el procedimiento policial.