Protagonizaron una pelea en una casa de Comodoro y la policía encontró una sorpresa al intervenir

Las intervenciones policiales en viviendas por conflictos familiares o disturbios, en ocasiones derivan en operativos y hallazgos inesperados que amplían la investigación. Muchas veces, lo que comienza como un llamado por una pelea o un conflicto puede desembocar en la detección de sustancias ilegales, armas u otros elementos que implican delitos adicionales.

La rápida reacción de las fuerzas de seguridad y su capacidad para identificar estos indicios son fundamentales para combatir estas actividades ilegales.

Este domingo 7 de septiembre por la mañana, efectivos de la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia intervinieron en una casa ubicada sobre la calle Franzoni y Los Ciruelos, luego de ser advertidos por una pelea familiar en el lugar.

De esta manera, pudieron separar a las personas que estaban en pleno conflicto e identificarlas. Luego, en el marco de un operativo realizado en el lugar, encontraron marihuana y también una balanza de precisión.

Por lo tanto, esos elementos fueron secuestrados. Asimismo, en el caso intervino personal de narcóticos quienes confirmaron que se trataba de la droga mencionada.

Este domingo 7 de septiembre por la mañana, ocurrió un accidente de tránsito cuando un conductor perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un canal pluvial ubicado cerca de Avenida del Parque y José Ingenieros, en el barrio Kilómetro 5.

Según el relato del conductor, manejaba un Volkswagen Gol Trend cuando pasó sobre un charco de agua que provocó que el vehículo se despistara.

Como consecuencia, terminó dentro del canal, donde fue encontrado por la policía con el auto orientado de sur a norte. Pese a que el auto sufrió daños materiales, el conductor no tuvo heridas.

RECOMENDACIONES PARA TRANSITAR EN CALZADA HÚMEDA, LLUVIA O CHARCOS

Reducí la velocidad: el asfalto mojado disminuye la adherencia; por eso es fundamental bajar la velocidad para mantener el control del vehículo.

Aumentá la distancia de seguridad: dejá más espacio entre tu auto y el de adelante para tener más tiempo de reacción.

Evitá frenadas bruscas: frenar de golpe puede hacer que el vehículo patine o derrape. Usá el freno de manera suave y progresiva.

Mantené ambas manos en el volante: esto mejora el control y permite reaccionar rápidamente ante imprevistos.

No pases por charcos grandes: pueden esconder pozos o zonas del pavimento dañadas bajo el agua. Además, el impacto puede hacer que perdás el control.

Chequeá el estado de los neumáticos y frenos: los neumáticos con buen dibujo y frenos en condiciones óptimas son esenciales para una conducción segura bajo lluvia.

Encendé las luces bajas: esto mejora tu visibilidad y hace que otros vehículos te vean mejor.

Evitar el aquaplaning: si sentís que el auto “flota” sobre el agua, no frenes ni gires bruscamente; levantá el pie del acelerador y mantené la dirección recta hasta recuperar el control.

Con información de ABC Diario, redactada y editada por un periodista de ADNSUR