La Policía de Neuquén lanzó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Richard Felipe Soazo, de 26 años, integrante de la conocida banda delictiva «Los Bin Laden». El joven fue declarado prófugo luego de no regresar de una salida transitoria autorizada el pasado sábado.

Soazo cumplía una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva, impuesta en 2020 tras reconocer su participación en una serie de asaltos armados a estaciones de servicio. Al haber transcurrido más de cinco años de su pena, gozaba de beneficios penitenciarios como salidas transitorias.

Según detalló una fuente policial, el interno tenía permiso para salir de 9 a 20 horas, pero no volvió a la Unidad de Detención N.º 11 en el horario establecido. Ante el incumplimiento, se notificó a la fiscalía, que ordenó su inmediata captura.

Condena y hechos violentos

La sentencia contra Soazo lo declaró culpable de robo calificado con arma de fuego en cinco hechos distintos, atentado agravado contra la autoridad y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Uno de los primeros ataques ocurrió el 18 de agosto de 2019, cuando asaltó dos estaciones de servicio: una en la esquina de Antártida Argentina y Collón Curá y otra en la estación Axion de Chaneton y Planas.

Al día siguiente, protagonizó un tiroteo y persecución en pleno centro de Neuquén. Durante un control de tránsito, intentó evadir a la policía y huyó junto a un cómplice en motocicleta. En la fuga, Soazo efectuó disparos contra efectivos policiales. La persecución se extendió hasta la Ruta 22 y finalizó cuando ambos cayeron al suelo, siendo reducidos por la policía.

La búsqueda policial

El pedido de captura de Soazo fue emitido por la Unidad de Detención N.º 11 y la Comisaría 18. Las autoridades difundieron sus características físicas para facilitar su localización: 1,90 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña y cabello corto lacio.

La Policía recordó que cualquier información puede ser aportada de forma anónima en las unidades policiales más cercanas o por los canales habilitados.