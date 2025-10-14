Un juez de Santa Cruz decidió procesar y dictar prisión preventiva para el hombre acusado de abusar de una joven de 21 años en Comandante Luis Piedra Buena, en un caso que generó conmoción en la comunidad no solo por la gravedad del hecho, sino también por las demoras e irregularidades en la respuesta institucional tras la denuncia.

El episodio ocurrió el pasado sábado 6 de septiembre, entre las 6:00 y las 6:30 de la mañana, cuando la joven había salido a bailar con dos amigos. Según la denuncia, al salir del local nocturno fueron invitados por un hombre a su vivienda.

Una vez allí, el acusado encerró a los acompañantes de la joven en una habitación y se llevó a la víctima con la excusa de ir a comprar bebidas. Para evitar que alertaran a alguien, se hizo pasar por policía y les quitó los celulares. Aunque los amigos lograron escapar, la joven permaneció incomunicada por varias horas.

Tragedia en la ruta 3: viaje familiar terminó con una mujer muerta tras un violento vuelco

El caso comenzó a reconstruirse más tarde, cuando la joven fue encontrada en el hospital y su familia pudo tomar conocimiento de lo sucedido. La reacción de las autoridades generó indignación. Según los denunciantes, la Policía no detuvo al acusado de inmediato, a pesar de que fue identificado. Además, señalaron que la Comisaría de la Mujer se negó a tomarle declaración a la víctima cuando ya estaba en condiciones de hablar.

Cabe recordar que el acusado fue detenido recién el 26 de septiembre, tres semanas después del hecho, cuando se presentó voluntariamente a declarar.

Conmoción en Caleta Olivia: mataron a puñaladas a un hombre en la puerta de un kiosco

En tanto, el pasado lunes 13 de octubre, el juez Renato Manucci resolvió procesarlo por los delitos de abuso con acceso y privación ilegítima de la libertad.

Por su parte, la abogada de la víctima, Jessica Delgado, aseguró que ya hay elementos probatorios sólidos que respaldan el relato de la joven. Aún restan algunas pericias, como el análisis de ADN, pero se mostró confiada en que el acusado permanecerá detenido hasta que se realice el juicio oral.

La defensa, por su parte, anticipó que apelará la decisión judicial. Mientras tanto, será otro magistrado quien revise la resolución. Si el fallo es confirmado, el caso avanzará hacia el juicio, donde se definirá la responsabilidad penal del acusado.

Santa Cruz se blinda: Vidal puso en marcha la ley 90/10 y exige 90% de empleo local

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR