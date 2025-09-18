Probabilidad de lluvias durante la mañana y una máxima de 12°C este jueves en Comodoro
Así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 18 de septiembre.
Tras las lluvias registradas durante la madrugada del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para la mañana probabilidades de entre 10% y 40% de precipitaciones aisladas en Cmdr. Rivadavia y Rada Tilly. Con el correr de las horas, hacia la tarde y la noche, ya no se prevén lluvias.
La jornada se presentará fresca, con una temperatura mínima de 6 °C y una máxima cercana a los 12 °C, bajo un cielo mayormente nublado. El viento soplará durante la mañana, con ráfagas que no superarían los 50 km/h.
🔹 Viernes: Se espera un panorama similar, con mínima de 6 °C y máxima de 12 °C. El cielo estará entre nublado y parcialmente nublado, mientras que el viento se hará sentir en la mañana y la tarde, con ráfagas que también rondarán los 50 km/h.
¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?
En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.
La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.
En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.