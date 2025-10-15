Los nueve acusados por el ataque a tiros contra la Oficina Judicial de Comodoro, cometido el martes en el barrio Roca, quedaron detenidos bajo prisión preventiva. Así lo resolvió la Justicia tras una audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada este miércoles por la tarde.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los imputados fueron identificados como José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández.

En base a que consideró la existencia de los dos peligros procesales, de fuga y de entorpecimiento, y por la gravedad del hecho, la jueza Raquel Tassello dictó la prisión preventiva de los nueve imputados por dos meses.

Previamente, los representantes de fiscalía habían solicitado que se declare legal la detención de los nueve coimputados, se les formalice el hecho en base a la calificación legal provisoria de “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño” en calidad de “coautores” y se dicte su prisión preventiva.

LOS DETALLES DEL ATAQUE A TIROS CONTRA LA OFICINA JUDICIAL

En su acusación, la fiscal general Andrea Rubio dio detalles de lo ocurrido. “El pasado 14 de octubre, siendo las 07.42 hs., arriba a la esquina de Portugal y Sámper López una camioneta tipo furgón, conducido por Casas, cuya acompañante delantera era la imputada Rua, y detrás estaba Hernández, y se estaciona sobre Samper López, encontrándose en el interior de la misma los 9 imputados y llevaban consigo 3 armas de fuego, una calibre 22 largo; una pistola Bersa y una marca Tauro, calibre 9mm, cargadas y en inmediatas condiciones de uso”, señaló el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal.

Sobre la mecánica del hecho, señalaron: “Acordando previamente que darían muerte a los familiares de la familia Nieves, en virtud que en dicho horario se desarrollaría la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves. Así Vera, Rua y Hernández descienden del vehículo y se dirigen al boulevard para provocar a los presentes, familiares de Nieves y una vez que llegaron frente al utilitario, Arca se baja y gatilla dos veces, sin llegar a disparar, Reyna también disparó, ambos corrieron hasta la esquina disparando varias veces”.

Uno de los disparos impactó en un automóvil estacionado fuera del juzgado. “Seguidamente los imputados son detenidos sobre calle Mitre, esquina Grecia. Existen elementos de convicción suficientes para tener a los 9 imputados como probables coautores del hecho, por lo cual solicitó la fiscal se declare legal su detención ya que la misma fue realizada en cuasi-flagrancia”, señalaron desde el MPF.