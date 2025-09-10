Prisión preventiva para Gastón Zárate, “el perejil” del caso Dalmasso, por homicidio en Río Cuarto

Gastón Zárate, de 46 años y vinculado históricamente con el caso Dalmasso, quedó detenido tras ser acusado del presunto homicidio de Rubén Acuña Ustarroz, de 37 años, en la ciudad de Río Cuarto.

La decisión de dictar prisión preventiva fue tomada por el fiscal Javier Di Santo, quien ya había investigado el femicidio de la empresaria Nora Dalmasso, ocurrido en 2006.

El hecho que motivó la detención de Zárate ocurrió durante un partido de fútbol en un complejo deportivo de la ciudad, en el que participaban él y sus dos hijos adolescentes junto a otros conocidos. Según la investigación preliminar, se produjo una discusión entre Zárate y la víctima, que habría escalado hasta un episodio de violencia fatal.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

De acuerdo con la investigación judicial, Zárate habría tomado un objeto contundente y golpeado en la cabeza a Acuña Ustarroz, quien falleció en el acto. Tras el incidente, tanto el acusado como sus hijos permanecieron en la escena hasta la llegada de la policía, que detuvo a Zárate y a uno de sus hijos, de 17 años, también acusado de intervenir en la pelea.

El fiscal Di Santo dictó la prisión preventiva para Zárate para garantizar la investigación, evitar riesgos de fuga y proteger el desarrollo del proceso judicial. El acusado se negó a ampliar su declaración y sostiene su inocencia ante la Justicia, negando su participación en el crimen.

La figura de Zárate volvió a estar bajo la atención pública debido a su vinculación con el caso Dalmasso. En enero de 2007 fue detenido por aquel femicidio, ocurrido en la habitación de la hija de la víctima, Valentina Macarrón, en el country Villa Golf de Río Cuarto. La causa por ese crimen prescribió y quedó impune, y tras una marcha vecinal conocida como “perejilazo”, Zárate recuperó la libertad manteniendo su declaración de inocencia: “Soy inocente porque no la maté y no la violé”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El nuevo caso ha generado conmoción en la ciudad. Las autoridades judiciales realizan peritajes, entrevistas a testigos y levantamientos de evidencia en el lugar del hecho. La investigación apunta a esclarecer las circunstancias exactas de la pelea y definir el grado de participación de los involucrados, incluidos los hijos adolescentes de Zárate.

El operativo también contempla medidas de seguridad para la comunidad, con el objetivo de prevenir nuevos episodios violentos mientras la causa se desarrolla. La prisión preventiva asegura que el imputado permanezca bajo custodia durante la instrucción y evita interferencias en el procedimiento judicial.