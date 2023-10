Prisión preventiva para el delincuente que robó dos veces en la misma vivienda

Este miércoles se concretó la audiencia de control de detención y apertura de investigación por un delito contra la propiedad que tiene como imputado a Bruno Alberto Sambueza. La representante de fiscalía solicitó que se declare legal su detención, se le formalice el hecho en base al delito de robo en grado de tentativa y se dicte su prisión preventiva. Por su parte la defensora no planteó objeción a la legalidad de la detención, ni a la formalización del caso, pero se opuso a la medida de coerción y pidió su libertad.

Presidió la audiencia Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Belén De La Canal, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Sambueza fue ejercida por Yanet Alderete, abogada de la Defensa Pública.

Dolor en Comodoro: falleció la joven de la Fuerza Aérea que sufrió un incendio con su pareja

La representante de fiscalía solicitó en un primer momento se declare legal la detención del imputado ya que personal de la Seccional 3ra. toma conocimiento por una vecina que habían ingresado a robar a una casa. Su marido y el damnificado salen en persecución en un auto. Luego de pocas cuadras es detenido Sambueza en calle Cayelli, casi Lavalle. Allí el damnificado lo reconoce como la persona que había ingresado a su domicilio y uno de los celulares como suyo.

Seguidamente solicitó la apertura de investigación preparatoria en contra de Sambueza por el hecho acontecido el pasado 24 de octubre, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde se hizo presente en el domicilio del damnificado, la Nación al 2500 y luego de dañar un vidrio robó dos celulares de la víctima. Ésta se encontraba en su domicilio y sigue al imputado con un vecino en su auto. Calificando provisoriamente el mismo como “robo simple, en grado de tentativa, en calidad de autor” para Sambueza.

El kilo de helado volvió a aumentar y cuesta más de $7.000 en Comodoro

Solicitando el plazo de dos meses de investigación e igual plazo de prisión preventiva en base a la existencia de elementos de convicción para tenerlo como probable autor del ilícito investigado y los peligros de fuga y entorpecimiento. Peligro de fuga por las características del hecho, volvió al mismo domicilio, no es la primera vez que Sambueza se ve involucrado en el proceso penal, reiteración delictiva. También tiene antecedentes penales y no tiene arraigo ni domicilio fijo.

A continuación, la defensora no se opuso a la legalidad de la detención ya que la misma fue en cuasi-flagrancia y ajustada a derecho. Tampoco cuestionó la calificación provisoria del hecho ni el plazo de investigación pedido. Si se opuso al dictado de la prisión preventiva ya que a su entender no están dados los presupuestos del peligro de fuga, ni de entorpecimiento. No se puede hablar de reiteración delictiva con causas en trámite, lo asiste el principio de inocencia. Solicitando su libertad y alternativamente su libertad con prohibición de acercamiento y contacto y presentaciones periódicas ante la agencia de supervisión.

El histórico equipo de Comodoro que tuvo a un DT italiano multicampeón y que marcó una época de oro

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Sambueza, otorgar el plazo de dos meses de investigación y dar por formalizada la apertura del presente hecho, dando por anoticiado al imputado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Dictando para concluir la prisión preventiva de Sambueza por un mes en base a los elementos de convicción existentes para tenerlos como probable autor del hecho y de los peligros de fuga y entorpecimiento