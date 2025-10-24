En las últimas horas se realizó en Comodoro Rivadavia la audiencia de apertura de la investigación contra Luis Alberto Alcaina (47), conocido como “Pelado”, acusado de participar en cuatro hechos de robo a distintas empresas de la ciudad, junto a un coimputado que ya se encuentra detenido.

La Fiscalía lo señaló como autor probable de una serie de delitos cometidos con violencia, entre ellos uno en el que un sereno fue reducido mediante el uso de un arma de fuego. La jueza penal Lilian Bórquez presidió la audiencia y autorizó la formalización de los cargos.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Andrea Rubio y Maximiliano Morsucci, detallaron los hechos que se investigan: robos ocurridos en diferentes fechas y lugares, todos con el mismo modo de ejecución y con la participación de las mismas personas. Según los investigadores, se trató de acciones planificadas en las que sustrajeron importantes sumas de dinero. El coimputado, Jorge Lanizante, ya había sido formalizado y cumple una medida de coerción desde hace varias semanas.

Durante la audiencia, la fiscal Rubio pidió que Alcaina continúe detenido bajo prisión preventiva por tres meses, argumentando que existen elementos de convicción suficientes para tenerlo como autor de los hechos y que hay riesgo de fuga, dado que fue capturado en Pico Truncado, Santa Cruz, luego de permanecer prófugo. Según la fiscalía, su detención fuera de la provincia y sus antecedentes penales refuerzan el peligro de que intente evadir nuevamente el proceso.

La defensa se opuso al pedido y propuso medidas alternativas, como presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. Sin embargo, la jueza consideró acreditado el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos, por lo que dictó la prisión preventiva por el plazo de un mes mientras continúa la investigación.

Un historial delictivo con causas que se acumulan a lo largo de los años

Alcaina cuenta con antecedentes recientes en causas por robo tanto en Chubut como en Santa Cruz. Había sido detenido meses atrás en un operativo en Pico Truncado, luego de ser buscado por una serie de ilícitos en ambas provincias. Además, fue imputado por tenencia de un arma sustraída a una policía, hecho por el que su acusación fue ampliada a comienzos de año.

Su historial delictivo se remonta al menos a 2009, cuando fue detenido y acusado de cometer un robo en Caleta Olivia. Cuatro años más tarde, fue detenido por un ataque en el que fue baleado un guardia de seguridad en Comodoro. Meses más tarde, lo condenaron a 3 años de prisión por robar una casa a pocos metros de una comisaría.

En 2018 fue acusado de amenazar con un arma a una mujer que lo había acusado de robarle el auto, dinero, cheques y el celular. En ese momento fue arrestado y le dictaron una prohibición de acercamiento.

Cinco años más tarde, vecinos del barrio 30 de Octubre llamaron a la policía para alertar sobre la presencia de personas extrañas. Al llegar al lugar, los agentes identificaron a Alcaina y comprobaron que tenía dos pedidos de captura vigentes, ordenados en agosto de 2022 por la jueza penal Raquel Tasello, en el marco de una investigación judicial.