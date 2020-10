RIO GALLEGOS - Tras un largo parate judicial a causa de la pandemia de coronavirus, finalmente la Justicia solicitó la detención de dos coordinadores de colonias de vacaciones acusados de abusar de un nene de 6 años en enero de este año.

La denuncia se conoció en enero pasado. Dos dos profesores a cargo de la colonia de vacaciones del Centro Asturiano de Río Gallegos fueron acusados de haber abusado sexualmente de un nene de 6 años que asistía a esas actividades recreativas.

Según detalla La Opinión, la denuncia fue realizada el 12 de enero pasado en la Fiscalía a cargo de Fernando Basanta y la misma quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 3 de Rosana Suárez. La causa apenas avanzó en los primeros meses del año y sólo alcanzó a realizarse la Cámara Gesell a la víctima. Luego, comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19 y la Justicia entró en Feria Judicial Extraordinaria.

Finalmente, este viernes, la querella solicitó la detención de los acusados ya que, según afirman los letradas, habría agravantes en el hecho. De igual manera, se presentaron las declaraciones del padre y la abuela de la víctima. Además solicitaron que se realice la inspección ocular en el lugar donde habrían ocurrido los abusos.

EL HECHO

Los dos coordinadores de la Colonia imputados se identifican por las siglas A.A. y D.Q. Ambos, están acusados de haber llevado a un nene de 6 años al baño del Centro Asturiano y haberlo abusado sexualmente. El primero de ellos se sometió a la pericia psicológica en junio, mientras que el restante se negó en dos oportunidades a realizarse la misma.

"No entiendo cómo estos tipos no están presos, espero que la jueza no tenga hijos y no pase por lo mismo, no se lo deseo a nadie", expresó la madre del menor que habría sido abusado. Señaló que su hijo “esta muy mal” y que después de lo sucedido “está con contención psicológica".

Fuente: La Opinión