Presunto abuso en supermercado chino: la joven y el novio vuelven a Chubut por miedo

La joven chubutense que denunció abuso sexual en un supermercado chino se va de la ciudad de Bahía Blanca porque tiene miedo de cruzarse nuevamente con su agresor, según contó su novio en medio del escrache frente al negocio en el que habría sido abusada.

“Nos vamos a ir a vivir a Trelew por esta situación, porque te lo podés cruzar por la calle y ella tiene miedo. Ella acá está conmigo sola y allá está la familia, que se vino corriendo a acompañarla”, dijo Miguel, el novio de la joven, en diálogo con el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Familiares y amigos de la joven realizaron un escrache este viernes frente al local para pedir justicia.

Una estudiante chubutense denunció que la encerraron y abusaron durante tres horas en un supermercado chino

“Queremos alguna solución”, dijo Miguel, quien acompañaba a su novia el día de la agresión y dijo que en ese momento “quería romper todo”. Aseguró que su pareja "está muy nerviosa, muy ansiosa, muy triste, porque lo que le pasó era inesperado”.

La joven había denunciado el martes que el día previo había sido abusada poro parte del encargado del supermercado donde intentaba trabajar.

EL TESTIMONIO DE LA MAMÁ DE LA JOVEN

Luego de viajar a Bahía Blanca para escrachar al comerciante chino acusado de abusar de su hijja, Soledad Seguel remarcó que habría otras 11 mujeres que habrían sido abusadas por el mismo hombre, cuyo supermercado fue allanado este viernes.

“Hay otras 11 chicas le escribieron a mi hija por Instagram diciéndole que a ellas les había pasado los mismo, pero algunas no hicieron la denuncia por miedo o vergüenza. Yo creo que esta persona china no va a molestar a nadie más por el escracho que le hicimos”, confió.

El comerciante acusado de abuso por la estudiante de Chubut hizo desaparecer las grabaciones de las cámaras

“Él sabe lo que hizo. No solo abusó, sino que la privó de su libertad; es grave. Le digo a las chicas que siempre tienen que denunciar y en cuanto a nosotros, los padres, siempre tenemos que creerles a nuestros hijos”, consideró la mujer indignada en contacto con Cadena Tiempo y Jornada.

“Esto no puede ser, hoy me gustaría llamar a mi hija para ver que está haciendo, qué desayunó, qué va a hacer hoy. Decirle: tomá, te mando una plata para que disfrutes con tus amigos. Pero no, lamentablemente, por un tipo así, hoy le tengo que preguntar por estas cosas. Mi hija debería estar preparando un final que rendía hoy por la tarde y está con esto -lamentó la mamá de la joven-. Por eso las chicas tiene que hablar, no tiene que quedar impune”.

Este viernes, personal de la Dirección Distrital de Investigaciones de la Policía Científica allanó el supermercado para realizar identificaciones, tomar pruebas fotográficas y realizar una planimetría para cotejar con los dichos de la víctima. También se encontraban identificando al personal que trabaja en el local.

Tal como informó ADNSUR este viernes, el comerciante acusado de abuso por la estudiante de Chubut hizo desaparecer las grabaciones de las cámaras

La causa está en manos del fiscal Diego Torres.