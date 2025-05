Presunto abuso a una alumna de segundo grado en un colegio salesiano de Comodoro: "Me robaron una parte del alma"

Una grave denuncia de presunto abuso sexual contra una alumna de segundo grado del Colegio San Juan Bosco generó conmoción a la comunidad educativa y a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La representante legal de la Fundación Padre Corti, Gladys Lavado, brindó esta mañana una declaración oficial en el marco de una reunión convocada con familias y directivos del establecimiento, donde se abordó la situación y las medidas adoptadas.

EL TESTIMONIO DESGARRADOR DEL PADRE DE LA NENA

En la reunión con familias y directivos, el padre de la menor denunciante tomó la palabra para compartir detalles que conmueven profundamente. Relató que el domingo por la noche su esposa encontró un dibujo debajo de la alfombra de su casa, que representaba una escena de abuso sexual con una figura masculina y una niña en un baño, con indicios claros de violencia.

“Dimos a conocer a través de un grupo de WhatsApp del año pasado, con mi esposa tomamos la decisión la situación que está viviendo la escuela con nuestra hija. Nosotros no queremos generar ninguna situación de violencia, ni malversación, dicen que forzaron las puertas, nosotros en ningún momento tratamos de incitar a estos hechos, queremos que se esclarezca todo”, señaló.

“Lo hicimos público fue solamente para que la justicia pueda moverse, para que no quede en que vinimos a la escuela, hablamos con la directora, nos vamos y quede todo en silencio. Queremos que se dé a conocer la situación”, agregó.

Sobre los indicios que motivaron la denuncia, relató: “Nosotros el día domingo a las 20 horas, mi esposa encontró un dibujo debajo de la alfombra de la casa donde se veía una persona de sexo masculino, un baño con el loguito de nenas, a la nena se la veía con la ropa sacada, en el piso y al masculino intentando tocarla”.

“En otro dibujo encontramos a un masculino en el baño de varones, a partir de esto hablamos con la nena y nos explicó que la situación fue acá en el colegio donde asiste. Nos dijo que fue en el colegio, con esto fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia en la Comisaría de la Mujer, fuimos al hospital, estuvimos en la madrugada, el médico dijo que no iba a hacer la revisión porque no quería invadirla ni revictimizarla, no fue revisada por nadie. Excepto su mamá por indicación policial, no tuvo indicación psicológica hasta el momento, estamos a la espera. De Fiscalía aún no se comunicaron”, agregó.

Por otro lado, el padre agradeció el acompañamiento de otros padres "que se acercaron y acompañaron, es una situación difícil. Reclamo porque mi hija me dijo que fue acá, si hubiera sido en otro lugar, hubiera ido. La persona que hizo esto, hizo un daño tremendo, me robaron una parte del alma, de la vida, me duele en el corazón, aunque logremos hacer justicia, ella nunca lo va a olvidar”.

Sobre la seguridad y la continuidad escolar, manifestó: “Los directivos nos dijeron que entregaron las cámaras y todas las cosas que le requirieron, los padres manifestaron su preocupación sabiendo que hay una persona que causó esto. En lugar como padre, como le expliqué a la dirección de escuelas, mi hija no va a asistir hasta que se esclarezca el hecho, no quisiera que vuelva al colegio donde vivió el horror".

DENUNCIA, PROCESO JUDICIAL Y RESPUESTA INSTITUCIONAL

El caso fue denunciado formalmente el pasado lunes ante la Comisaría de la Mujer por el padre de la menor, quien relató con dolor y preocupación los indicios que llevaron a la familia a sospechar del abuso.

En respuesta a la denuncia y la conmoción generada, la Fundación Padre Corti, vinculada a la institución educativa, emitió un comunicado oficial a través de su representante legal, Gladys Lavado.

En una reunión realizada esta mañana con familias y directivos, Lavado explicó que la Fundación está colaborando activamente con la justicia, entregando todos los elementos solicitados para la investigación. “Estamos al tanto de que hay una denuncia y un proceso judicial en marcha. Como institución estamos acompañando y brindando todos los elementos que nos pide la justicia. Somos los primeros interesados en que esto se aclare”, aseguró.

Por precaución y para resguardar la integridad de los niños y el personal, el colegio decidió suspender las clases durante la jornada de hoy. “Había mucho movimiento en redes sociales sobre una posible situación de violencia hacia la institución o la escuela. A modo preventivo y para resguardar a los niños y al personal, decidimos suspender”, explicó Lavado.

Además, se convocó a los padres del grado afectado para mantener un diálogo abierto y brindar información sobre las acciones que se están tomando. La brigada de investigación policial se presentó en el colegio para recolectar registros de cámaras y continuar con la pesquisa.

MEDIDAS EN EVALUACIÓN Y PREOCUPACIÓN ENTRE LOS PADRES

La situación generó un clima de incertidumbre y temor entre las familias. El padre de la niña denunciante manifestó que su hija no volverá a asistir al colegio hasta que se esclarezca el hecho y se garantice la seguridad de todos los alumnos. Asimismo, propuso que se evalúe el desplazamiento temporal de personal masculino y la implementación de la educación virtual para evitar riesgos mientras dure la investigación.

“Mi preocupación es que no haya más víctimas y que esto no siga sucediendo. Personal masculino trabaja en otras escuelas salesianas, y eso también nos preocupa”, señaló el padre.

Por su parte, la Fundación Padre Corti aclaró que hasta el momento no se apartó a ningún docente ni personal del establecimiento, pero que se está evaluando la situación con suma cautela. “Si hubiera alguien sospechoso, se tomarán las medidas correspondientes. Lo urgente es tener un dictamen judicial cuanto antes”, afirmó Lavado.

EL ÚLTIMO ANTECEDENTE EN COMODORO: LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO Y SOCIAL

Este caso se suma a otras denuncias de abuso sexual en instituciones educativas y comunitarias de Comodoro Rivadavia, que desataron debates sobre la prevención y el abordaje de estas situaciones.

Por ejemplo, en 2022 se archivó una causa contra un profesor de música acusado de múltiples denuncias por abuso, debido a la falta de pruebas concretas, lo que evidenció la complejidad y sensibilidad en la investigación de estos delitos.

Un aspecto fundamental en estos procesos es el cuidado integral de la víctima y su familia. En el caso de la niña denunciante, aún no se inició aún un acompañamiento psicológico formal, situación que genera preocupación entre especialistas y familiares. La atención temprana y especializada es clave para evitar la revictimización y favorecer la recuperación emocional.

Las autoridades educativas y la Fundación Padre Corti manifestaron su compromiso para colaborar con la justicia y garantizar la protección de todos los alumnos, pero también señalaron que la intervención debe respetar la delicadeza del caso y la privacidad de la familia afectada.