Un operativo de prevención rural realizado por la Policía de Río Negro en Chimpay terminó con dos hombres detenidos y un ternero carneado hallado en el baúl de un Ford Ka. El hecho ocurrió el sábado por la tarde, en el sector rural de Colonia Ceferino Namuncurá, una zona ubicada en las afueras de la localidad del Valle Medio.

Según informaron desde la Comisaría 37, el vehículo fue interceptado pasadas las 19, cuando los uniformados realizaban controles de rutina. Al identificar a los ocupantes —dos hombres de 28 y 24 años, ambos domiciliados en Chimpay—, los agentes solicitaron revisar el baúl. Allí encontraron el cuerpo de un ternero faenado, al que solo le faltaban la cabeza y la panza.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno, así como a la Brigada Rural de la Regional IV y al Gabinete de Criminalística del Valle Medio, que se encargaron de las pericias correspondientes.

Un productor reconoció al animal robado

Mientras se realizaban las tareas periciales en la dependencia policial, un productor local se presentó para denunciar la falta de un animal de similares características. Tras observar el cuerpo, reconoció al ternero como de su propiedad, lo que permitió confirmar el delito de abigeato.

El animal —un ejemplar de raza Angus de pelaje colorado— fue trasladado a la comisaría, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. La Fiscalía ordenó imputar a los dos detenidos por presunto abigeato y dispuso el secuestro del vehículo, rastrillajes en la zona y nuevas medidas investigativas.

Fuentes policiales confirmaron que la causa continúa en etapa de instrucción y que se busca determinar si hubo otras personas involucradas o un posible circuito de comercialización clandestina de carne.

Otro operativo rural en El Cuy

En paralelo, la Policía rionegrina llevó a cabo otro procedimiento vinculado a delitos rurales. Efectivos de la Comisaría 23° de El Cuy, a unos 130 kilómetros al sur de General Roca, realizaron un allanamiento en un campo del paraje Curaco por una causa de retención indebida de animales.

Durante el operativo, ordenado por la Fiscalía N°7 de Roca, se secuestraron 14 vacunos con marcas y caravanas identificatorias, además de un botón de caravana color verde. Los animales fueron entregados en calidad de depósito judicial a su legítima propietaria y trasladados a otro establecimiento del paraje Coyueco.