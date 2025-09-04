En la madrugada del martes, una joven oriunda de Santiago del Estero fue rescatada en un establecimiento rural de Cinco Saltos, en el marco de una investigación por presunta explotación laboral. La intervención se activó a partir de una denuncia realizada a la línea 145, el número nacional de asistencia y denuncias por trata de personas.

El procedimiento estuvo a cargo del Programa de Asistencia a la Víctima de Trata de Río Negro, que precisó que se trató de un “rescate voluntario”, tras haber confirmado la existencia de indicadores de vulnerabilidad y explotación.

Desde el gobierno provincial informaron que la joven recibió contención integral por parte del equipo especializado y que se coordinó su regreso a Santiago del Estero, con acompañamiento del punto focal local y contacto directo con su familia.

“Fue una situación compleja, pero logramos garantizar el acompañamiento necesario y el retorno seguro de la joven. La denuncia se realizó a través de la línea 145, una herramienta fundamental que debemos seguir difundiendo en toda la comunidad, porque permite dar aviso inmediato y activar los mecanismos de rescate y asistencia”, destacó Angélica Calfín, coordinadora provincial del Programa de Asistencia a la Víctima de Trata.

Participación de múltiples organismos

El operativo contó con la intervención de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, la Agencia de Rescate y Acompañamiento (ARCA) de Neuquén, la Municipalidad de Cinco Saltos, la Unidad de Procedimientos Judiciales de General Roca y efectivos de Gendarmería Nacional.

Desde el gobierno provincial remarcaron que Río Negro mantiene una política activa en la lucha contra la trata de personas, con acciones permanentes de prevención, rescate y acompañamiento de las víctimas.

La línea telefónica 145 es gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Permite brindar información, solicitar asistencia y realizar denuncias de manera inmediata ante casos de trata y explotación de personas.

Un antecedente reciente en el Valle Medio

El caso se suma al rescate realizado a principios de agosto en la isla “La Larga”, sobre el río Negro, en cercanías de Pomona. Allí, un trabajador rural de 42 años fue hallado en condiciones de aislamiento y precariedad extrema.

El operativo fue llevado adelante por Prefectura Naval, que encontró al hombre tras un rastrillaje en la zona. El trabajador vivía en una vivienda sin baño ni agua potable, realizando tareas rurales sin condiciones mínimas de salubridad.