Presos prendieron fuego un pabellón en una cárcel de la Patagonia

Este jueves por la noche un grupo de detenidos de la Unidad Penitenciaria Federal de Río Gallegos, comenzó un motín en el Pabellón N° 2.

El grupo de presos prendió fuego algunos colchones junto a otros elementos de forma intencional, causando diferentes destrozos en los calabozos.

Los presos iniciaron el reclamo de mejores condiciones ante el Servicio Penitenciario Federal, con una situación muy tensa que terminó en un incendio.

Según publicó La Opinión Austral, no se registraron heridos durante los incidentes. El episodio se originó alrededor de las 23 horas, donde la policía tuvo que intervenir para que la situación no pase a mayores. El motín fue protagonizado por un grupo reducido de internos, y la mayoría de la población carcelaria no formó parte.