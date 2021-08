Los detenidos en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia realizaron una presentación exigiendo la flexibilización de las visitas de familiares y de las salidas.

Lucía Pettinari, Defensora Pública, confirmó a ADNSUR que los presos de los distintos pabellones que integran la Alcaidía Policial presentaron el pasado 3 de agosto, un pedido que se flexibilicen las visitas y las salidas. Según indicó, el pedido surgió a partir de las restricciones sanitarias que se dispusieron por la pandemia del Covid-19 y que aún persisten en la unidad carcelaria.

Los detenidos piden que haya una “flexibilización” que contemple que las visitas “sean con más tiempo, y más personas porque todavía están con el protocolo anterior”.

La defensora aclaró que actualmente “no están en huelga de hambre, sino que el escrito dice que en caso de no tener una respuesta, podrían ponerse en huelga. No son todos los internos, pero si varios de ellos de la alcaldía policial”, señaló.

Los argumentos del pedido tienen en cuenta que la curva de contagios ha decrecido en cuanto a los casos positivos de coronavirus en la ciudad petrolera. Y en este marco, Pettinari precisó que “la mayoría de los privados de su libertad están vacunados y la población en general también. Por eso, desde el Ministerio consideramos que estarían dadas las condiciones sanitarias para flexibilizar estas visitas”.

A partir del planteo, el juez solicitó al Jefe de la alcaldía como al Ministerio de Salud que manifiesten su opinión sobre el pedido de los presos. Sin embargo, la defensora señaló que hasta el día de ayer martes no hubo una contestación, por eso interpusieron nuevamente este vías corpus. “Una vez que se reciba la respuesta, el juez podrá resolver en relación a las peticiones que realizamos”, concluyó.