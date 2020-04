RAWSON (ADNSUR) – En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, confirmó que este viernes se realizarán tres audiencias por la presentación de tres hábeas corpus por denuncia de abuso policial en Chubut, en el marco de los operativos por la cuarentena.

“Hoy me notificaron que a las 15 horas habrá tres hábeas corpus, uno hecho por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otros dos por organizaciones provinciales”, indicó y aclaró que “me han notificado y citado a mí, y al jefe de la policía con el fin de llevar adelante una medidas; les vamos a dar todas las respuestas necesarias”, dijo.

Al respecto, Massoni explicó que las presentaciones “van por el camino de denuncias que han existido, a lo que podría ser abuso por parte de la fuerza policial”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante la Justicia Federal de Rawson un hábeas corpus preventivo y colectivo “en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N° 297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas”, según indica el escrito.

El ministro fue consultado acerca de las denuncias realizadas por presunto abuso policial, y aseguró: “Vamos analizar en forma conjunta, porque nosotros invitamos a que Defensa y Derechos Humanos participe de algo que es atípico, de las demoras y detenciones dentro de la normativa del covid-19. Estar en una cuarentena obligatoria es atípico por eso pedimos que el trabajo sea en conjunto”, manifestó.

Y por último, aseguró que cualquier exceso que cometa un efectivo policial, el cual aclaró lo puede hacer “adentro del covid-19 o fuera, va a ser severamente sancionado, al margen de las responsabilidades penales que le pueden llegar a corresponder”.