Preocupación por la muerte súbita de cuatro menores: el último tenía 7 años y estaba en un cumpleaños

La provincia de Córdoba se encuentra sumida en la consternación tras una alarmante y trágica seguidilla de cuatro muertes súbitas de menores en un lapso de tan solo cinco días. Los episodios, que involucraron a víctimas de entre 7 y 15 años, ocurrieron en distintas localidades y circunstancias, pero comparten un patrón devastador que ha movilizado a la comunidad y puesto en alerta a las autoridades.

El caso de Thian Toledo, de 7 años, en Río Tercero

El hecho que encendió las alarmas en la comunidad escolar de Capilla de los Remedios fue la repentina muerte de Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció durante la celebración de un cumpleaños en el departamento Río Tercero. El lamentable suceso ocurrió el lunes, alrededor de las 20 horas, mientras el menor jugaba con sus amigos. Según el relato de su madre, el nene se sentó de manera abrupta en una silla y, acto seguido, perdió el conocimiento.

La tía abuela del menor, Ana Toledo, describió a Cadena 3 la dramática secuencia: “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado”. La noticia de la muerte de Thian sumió a la familia en una profunda angustia, como relató la mujer: “Llamé a la madre y me dijo que el chiquito estaba muerto”.

La familia insistió en que el niño no presentaba antecedentes médicos que pudieran anticipar un desenlace de este tipo. Además, según los allegados del menor fallecido, la ambulancia demoró en llegar al lugar. El traslado de Thian al hospital local se realizó cuando ya presentaba signos vitales muy débiles, según informó la Policía. Una vez en el centro de salud, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

La Fiscalía de 2º turno dispuso la intervención de la Policía Judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El cuerpo de Thian fue sometido a una autopsia y se aguardan los resultados oficiales para determinar la causa exacta de la muerte. En medio del dolor, madres del colegio al que asistía organizaron una colecta para colaborar con la familia.

Lautaro Maineri: el arquero de 15 años que se descompensó en la escuela

El caso más reciente involucró a Lautaro Maineri, un adolescente de 15 años que falleció tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. Lautaro, quien se desempeñaba como arquero en el Club Atlético All Boys del barrio Rosedal, se desmayó súbitamente, provocando la alarma entre sus amigos y docentes.

El joven fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos le detectaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable. Fuentes médicas confirmaron que el menor se mantuvo en estado vegetativo hasta el momento de su deceso.

El coordinador de fútbol del club, Gabriel Peralta, recordó haberlo visto en buen estado el domingo previo al trágico desenlace. “Lo vimos bien, estaba bien, no presentaba ningún problema. Cuando terminó el partido lo abracé, le dije que había tenido un muy buen partido, nos abrazamos sin saber que iba a ser el último abrazo que le iba a dar”, expresó en diálogo con el programa Arriba Córdoba.

El presidente del Club All Boys, Marcelo Capdevila, recordó a Lautaro como “un chico muy alegre, muy divertido”, y destacó que formaba parte del club desde hacía tres años y que todos los jugadores se someten a revisiones médicas periódicas.

Tragedia en el Club San Lorenzo: un futbolista de 13 años

El fallecimiento de Lautaro se sumó a otro caso ocurrido en el Club Atlético San Lorenzo, del barrio Las Flores. Allí, un joven de 13 años, que se encontraba practicando fútbol con sus compañeros, sufrió lo que sería un episodio de muerte súbita. El hecho ocurrió en la sede ubicada sobre la Avenida Concejal Felipe Belardinelli.

Ante la emergencia, un docente del club intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, personal de salud y la Policía conformaron un cordón sanitario para trasladarlo de urgencia al Hospital de Niños. A pesar de los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron su fallecimiento.

El primer caso en Villa Carlos Paz

El origen de esta nefasta seguidilla tuvo lugar en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde otro adolescente de 13 años sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho tuvo lugar cerca de las 13:45. Según la versión de una docente que se encontraba en el lugar, el joven, alumno del Ipem Arturo Illia, estaba en plena actividad física hasta que se descompensó.

Tras realizarle maniobras de RCP, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los médicos constataron el deceso. La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quedó al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Mientras la provincia permanece en vilo, las comunidades afectadas lloran las pérdidas y las familias aguardan respuestas de la Justicia para entender qué causó estas irreparables tragedias.

Con información de Infobae, redactado y editado por un periodita de ADNSUR