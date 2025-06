Preocupación en Trelew: una concejal denunció que desconocidos abordaron a su hija a la salida de la escuela

La concejal de Trelew por Juntos por el Cambio, Vanesa Panellao, denunció públicamente este jueves un hecho que generó gran preocupación entre las familias de una escuela primaria local: su hija fue abordada por desconocidos a la salida del establecimiento en al menos dos oportunidades. Según relató, los sujetos le preguntaron horarios de salida e incluso le habrían tomado fotos sin su consentimiento.

El episodio tuvo lugar el viernes de la semana pasada y se repitió el martes, según contó la propia menor a su madre. Esto motivó a Panellao a radicar la denuncia formal ante la comisaría Cuarta de Trelew, luego de una reunión entre el equipo docente del establecimiento y efectivos policiales.

“No me quisieron tomar la denuncia el viernes porque no conocía a la persona que se acercó a hablar con mi hija, así que lo dejé pasar. Pero cuando el martes volvió a ocurrir, decidí hacerlo, para que al menos quede asentado por si esto escala”, explicó ante los medios.

La concejal reveló además que, tras conocerse su caso, otros tres padres se presentaron también a denunciar situaciones similares que habrían afectado a sus hijos en las últimas semanas. Todos los hechos habrían ocurrido en las inmediaciones del mismo establecimiento escolar.

Panellao aclaró que no dialogó directamente con los directivos de la escuela antes de acudir a la policía, y justificó su accionar señalando que “muchas veces no se actúa si no hay una denuncia formal”. Por su parte, la directora de la institución manifestó que no estaba al tanto de lo ocurrido y que hasta el momento ningún padre se había acercado a informar este tipo de hechos.

La edil concluyó su exposición pidiendo mayor presencia policial en las salidas escolares y más medidas de seguridad para evitar que episodios de este tipo vuelvan a ocurrir. La situación generó alerta entre las familias y será motivo de seguimiento por parte de las autoridades.