Los intentos de secuestro generan una creciente preocupación en la sociedad, ya que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por las calles y afectan la tranquilidad de los vecinos.

Estas situaciones suelen provocar miedo e incertidumbre, y resaltan la necesidad de estar atentos y fortalecer las medidas de prevención para proteger a la población.

En este marco, una mujer del barrio 700 Lotes, en 28 de Noviembre, vivió un momento de tensión, al revelar que un hombre que conducía un auto blanco intentó acercarse a ella de forma sospechosa mientras caminaba por la calle.

El impactante hecho ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana, cerca de la ruta que limita con el barrio Plan Federal. Según relató la víctima, el conductor del vehículo abrió un poco la puerta y, con una actitud sospechosa, le dijo: "Vení mamita, vení".

Si bien quedo paralizada por esa inusual situación, pudo escapar corriendo y llegar hasta su casa, en meido de la desesperación.

De esta manera, la mujer realizó la denuncia. “No me dijeron si iban a salir a buscar o a patrullar, solo quedó asentada la denuncia”, señaló a la prensa.

"Me gustaría que no crean que es un chiste ni que minimicen la situación. Me gustaría que nos unamos y nos protejamos entre todos", concluyó.

SECUESTRARON A UN ADOELSCENTE DE 17 AÑOS EN CALETA OLIVIA

Un adolescente de 17 años sufrió un grave hecho la tarde del domingo 17 de agosto, a pocas cuadras de su casa, cuando fue abordado por un hombre que lo obligó a subir a su auto. El menor fue liberado después de un tiempo cerca de una escuela. La madre radicó la denuncia policial. Ocurrió en Caleta Olivia, en Santa Cruz.

Eran cerca de las 18 horas cuando la víctima fue abordada por un hombre armado a pocas cuadras de su casa y obligado a subir a un auto rojo. El joven estuvo retenido durante veinte minutos hasta que finalmente fue liberado en cercanías de la Escuela 74.

La madre del menor, identificada como Valeria A., relató que: "Gracias a Dios está bien, pero pudo haber terminado en una tragedia. Quiero advertir a todos los papás y mamás porque en Caleta ya no estamos seguros," expresó.

Según el testimonio del joven, durante el trayecto el hombre lo hostigó físicamente: "Le tocaba una pierna y le olía la piel", contó la madre. Sin embargo, aclaró que su hijo no sufrió lesiones ni le robaron pertenencias.

El atacante sería un hombre robusto, de cabello largo y barba crecida, que se movilizaba en un Renault Clio rojo, de patente vieja y sin vidrios polarizados, según publicó Info Caleta.

La mujer destacó el acompañamiento recibido al radicar la denuncia en la comisaría Quinta: "Nos atendieron muy bien en la Comisaría del Rotary, pero este hombre anda suelto y puede hacerle lo mismo a otro chico. Por eso lo hago público."

“No quiere que a otro le pase lo mismo que le pasó a él. Este tipo está loco, te puede apuntar a vos, a mí, a cualquiera. Caleta ya no es el Caleta de antes”, concluyó.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR