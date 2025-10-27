En la ciudad de Río Gallegos se volvieron a encender las alarmas con otro hecho de inseguridad que generó preocupación. El pasado sábado 25 de octubre, una joven denunció que, mientras caminaba por la intersección de Cacique Yatel y Cacique Ibáñez, un auto de color negro se detuvo cerca de las víctimas.

Allí, tres hombres (uno de ellos armado) bajaron del auto e intentaron secuestrarla. Sin embargo, la intervención de su acompañante hizo que desistieran y escaparan.

Tras el alarmante momento, realizó la denuncia en la comisaría local, lo que derivó en un operativo policial por varias calles de la zona, aunque no lograron hallar ni el vehículo ni a los sospechosos. Por otra parte, se analizan las cámaras de la zona para avanzar con el caso y lograr identificar a los hombres. En cuanto al hecho, quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos.

“Iban a dispararle”: se negó a pagar el alquiler porque el dueño de la casa no era el verdadero y sufrió amenazas

INTENTARON SECUESTRAR A UN NENE DE 9 AÑOS

Una denuncia por intento de secuestro de un nene de 9 años puso en alerta a la localidad santacruceña de Caleta Olivia. La situación se conoció luego de que, el pasado 6 de octubre, circulara un video en redes sociales donde se observaba al menor huyendo, presuntamente tras un acercamiento sospechoso de un auto.

Horas después de que se difundieran las imágenes, desde la policía confirmaron que una mujer se presentó en la comisaría, dijo que ella era quien manejaba el auto involucrado y negó haber intentado raptar al nene.

Manejaba borracho, chocó contra un auto y terminó contra el cerco de una casa: una mujer está grave

“Esta persona se acercó manifestando que era ella quien conducía el vehículo en cuestión y explicó que solo se aproximó al menor para consultarle por un domicilio. Dijo que el niño se asustó y salió corriendo, como se ve en las imágenes que circularon”, señaló el comisario Cristian Cancinos, jefe de la Unidad Regional Norte.

La versión que brindó la mujer fue desmentida por la familia del nene. En diálogo con La Opinión Austral, la madre del chico afirmó que la intención de la conductora del vehículo fue otra. “Mi hijo dice que le ofrecieron dos conejos y le abrieron la puerta del auto; yo le creo a él”, aseguró.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

También sostuvo que, en el caso de que la mujer tuviera la intención de consultar por una dirección, podría haberlo hecho con otra persona. “Había dos vecinos en la calle y la misma panadería para preguntar direcciones; mi hijo es un nene”, remarcó.

La mujer se refirió además a los comentarios negativos que recibieron luego de publicar el video para denunciar lo ocurrido. Ante los cuestionamientos sobre por qué el nene estaba solo en ese momento, explicó que iba hasta una panadería ubicada a solo media cuadra de su casa, ya que ella no había podido amasar ese día.

Por último, contó que charlaron mucho antes de tomar la decisión de contar lo que había ocurrido. A pesar de las dudas, explicó, optaron por hacerlo para alertar a otros padres y chicos sobre lo ocurrido.

Muerte y misterio: un hombre apareció con las manos atadas y cartas que despertaron dudas

EL HECHO QUE GENERÓ ALERTA Y PREOCUPACIÓN EN CALETA OLIVIA

El pasado lunes 6 de octubre por la mañana, en una zona residencial de Caleta Olivia, en Santa Cruz, desconocidos abordaron al menor cuando volvía a su casa. La rápida reacción del niño le permitió escapar. Vecinos y familiares exigen medidas de seguridad.

El grave hecho tuvo lugar cerca de las 11:20 de la mañana. La familia radicó la denuncia policial por intento de secuestro en plena luz del día. El hecho se registró pasadas las 11:00 de la mañana en el barrio Jardín, una zona habitualmente tranquila de la ciudad santacruceña.

Denunció que una maestra del jardín golpeó a su hija de 4 años: “Le tiró del pelo y le pegó en la cabeza”

Según relató la familia, el menor regresaba solo a su casa cuando un vehículo blanco se cruzó en su camino. En imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona se observa cómo el auto —detrás de un auto estacionado, lo que no permite ver la patente— se detiene, intercepta al niño y uno de los ocupantes intenta hablarle. Sin dudar, el pequeño logra zafarse y corre en dirección a su hogar, evitando así que lo agarraran.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR