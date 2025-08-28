En las últimas semanas, distintos hechos de violencia e inseguridad encendieron las alarmas en varias localidades de Santa Cruz. Situaciones que incluyen robos armados, amenazas y ataques en la vía pública vienen generando creciente preocupación entre los vecinos, especialmente en zonas urbanas donde los episodios se repiten con frecuencia inquietante.

Frente a este panorama, las fuerzas de seguridad trabajan junto al poder judicial para intervenir rápidamente, tomar denuncias, realizar investigaciones y prevenir nuevos incidentes. En ese contexto, la localidad de Pico Truncado fue escenario de un nuevo hecho violento que volvió a poner en foco la necesidad de reforzar la seguridad.

Un hombre de 31 años denunció que el lunes por la noche fue amenazado con armas de fuego por dos personas cuando salía de su casa, ubicada sobre la avenida Urquiza al 1.200, en el barrio Malvinas, localidad de Pico Truncado.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas y, según su testimonio, todo sucedió en pocos segundos y de manera coordinada entre dos agresores. La víctima logró reconocer a ambos y realizó la denuncia formal en la Comisaría Primera.

Según relató la víctima, primero apareció un hombre a bordo de una moto negra tipo cross, quien sin mediar palabra le mostró un revólver como señal de amenaza. Instantes después llegó un auto gris Volkswagen Gol con vidrios polarizados. El conductor también exhibió un arma y lo intimidó de la misma manera.

Pese al estado de shock, la víctima pudo identificar a los dos sujetos. De esta manera, pudo acercarse a la comisaría para realizar la denuncia correspondiente. Si bien se desconoce el motivo del ataque, comenzó una investigación policial para esclarecer el caso, que generó preocupación en la localidad. Además, buscan dar con los agresores. En este marco, aclararon que no se descarta ninguna hipótesis, y se analizarán las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que puedan aportar datos concretos.

¿EL PEOR CLIENTE?: TOMÓ UN TAXI EN SANTA CRUZ, NO PAGÓ EL VIAJE Y LE ROBÓ EL CELULAR AL CONDUCTOR

El pasado martes 26 de agosto de 2025, pasadas las 00:30 horas, un pasajero abordó un taxi en el barrio San Benito de Río Gallegos. De esta forma llegó hasta la esquina de las calles 13 y 14 y bajó sin pagar el viaje, tomando por sorpresa al conductor del vehículo. Sin embargo, eso no fue todo: también se robó el celular del taxista, que estaba dentro del vehículo.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, el hombre dio aviso a la policía. Además, brindó datos clave sobre el recorrido que hizo el pasajero y mencionó que el ladrón se había dirigido hacia un complejo de departamentos de la zona. Por su parte, el personal policial logró actuar rápidamente, pudo encontrar la vivienda y, tras la orden de allanamiento otorgada por el juzgado, pudo iniciar el procedimiento.

De esta manera, cerca del mediodía, la policía pudo llevar a cabo el allanamiento en la mencionada vivienda. Por lo tanto, encontraron elementos vinculados al robo y detuvieron al ladrón. Si bien fue atrapado, recuperó la libertad y fijó domicilio. Además, quedó a disposición de la justicia en la causa vinculada por delito de hurto.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR