La desaparición de Cristian Leonardo Procoppo, un hombre de 45 años, generó gran preocupación en la capital rionegrina. La denuncia fue radicada por su familia la madrugada del lunes, cuando pasaron varias horas sin noticias de él. Según el testimonio de sus allegados, la última vez que lo vieron fue el domingo cerca de las 4 de la mañana, cuando salió de un boliche en Viedma.

Desde ese momento, su paradero es un misterio. El caso movilizó tanto a la Fiscalía como a la Policía de Río Negro, que pusieron en marcha el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

En las primeras horas se desplegó un operativo amplio, que incluyó la participación de todas las unidades policiales de la zona, desde los puestos camineros hasta las patrullas urbanas. También se dio aviso a la policía de Patagones y de El Cóndor para ampliar el radio de búsqueda.

La información sobre Procoppo fue difundida en hospitales, terminales de ómnibus y dependencias oficiales, con el objetivo de sumar más puntos de control. Durante el lunes se realizaron rastrillajes con perros entrenados y se revisaron cámaras de seguridad para intentar reconstruir sus movimientos posteriores a la salida del local bailable. Sin embargo, hasta el momento no hubo resultados positivos.

Investigación en curso

La Fiscalía informó que se encuentra analizando el teléfono celular de Procoppo y sus movimientos bancarios, con la esperanza de obtener alguna pista que permita avanzar en la investigación.

En relación con los rumores sobre supuestos allanamientos en una vivienda de la ciudad, desde el Ministerio Público aclararon que se trató de un lugar señalado por la familia. Los propietarios accedieron voluntariamente al ingreso de los efectivos, pero los perros de rastreo no detectaron indicios de la presencia del hombre en ese domicilio.

El comisario Gustavo Rodríguez señaló que el operativo de búsqueda continúa: “Estamos trabajando con los canes y realizando rastrillajes en los sectores por donde presumiblemente anduvo”. También confirmó que no hay novedades relevantes hasta el momento.

Datos para colaborar en la búsqueda

Cristian Procoppo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, es de tez blanca, tiene el pelo corto, rubio y rizado y ojos celestes. No posee tatuajes ni cicatrices visibles y no utiliza aros.

Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, jean azul oscuro y una chomba blanca con franja gris en el pecho.