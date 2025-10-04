Preocupación en Neuquén por la desaparición de Azul Semeñenko: no se sabe nada de ella desde el 25 de septiembre

La desaparición de Azul Mía Natasha Semeñenko, trabajadora estatal de 49 años, mantiene en alerta a familiares, amigas y compañeras en Neuquén. Fue vista por última vez el jueves 25 de septiembre, cuando asistió a un turno médico, y desde entonces no se supo más de ella.

Según relató Evangelina González, psicóloga y compañera de trabajo, el día anterior Azul había estado en la oficina con normalidad. Sin embargo, no participó de la actividad organizada el 25 en la Casa de Gobierno por los 30 años del Centro de Atención a la Víctima, lo que en ese momento no generó preocupación, ya que su presencia era opcional. La alarma surgió el viernes, cuando no se presentó a trabajar ni respondió mensajes.

La denuncia fue radicada por una compañera, y la Policía activó el protocolo de búsqueda. Al ingresar a su vivienda en el barrio Confluencia, los agentes encontraron las hornallas encendidas, sus animales solos y un gran desorden, aunque explicaron que Azul se había mudado recientemente. Sus pertenencias, incluida la bicicleta que usaba para trasladarse, estaban en el domicilio.

Las compañeras la describen como una persona empática, responsable y comprometida, que trabajaba en la Dirección de Protección contra las Violencias y en el Centro de Atención a la Víctima. “Es rarísimo que no tengamos noticias, no hay ningún dato que nos acerque a ella”, señaló González.

Ante la falta de avances, familiares y colegas realizan intervenciones en la calle para visibilizar el caso y acompañan a su madre de 70 años, muy afectada por la situación. El próximo lunes convocaron a una nueva manifestación en el monumento a San Martín.

Se recuerda que cualquier información puede ser aportada de manera anónima a la línea 101, disponible las 24 horas.